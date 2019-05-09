【法證先鋒II】演員循環再用　李施嬅做完助理再做法醫

TVB深夜時段重播的經典推理查案劇《法證先鋒II》，由歐陽震華、林文龍、鄭嘉穎、佘詩曼、蒙嘉慧等主演，獲大批劇迷捧場。劇集將法證、刑偵及法醫完美結合，當中的個案都令人印象深刻，除了懸念重重之外，也出現了不少觀眾熟悉的面孔，更有不少演員在《法證先鋒》系列中有出色的表現，好像在最新一輯《法證先鋒IV》中飾演法醫的李施嬅，原來早在第二輯就已經有精彩演出。

《法證先鋒II》最近在TVB深夜時段重播，相信觀眾會發現不少熟悉的面孔。（網上圖片）

在昨晚（8日）播出的「女明星兇殺案」中，飾演富豪曹世川（甄志強飾）私人助理的施嬅，一出場就已經令人眼前一亮。穿上黑色西裝，拿着黑色手袋的施嬅，儼然是一位事業型女性，監製梅小青在接受《香港01》訪問時，就透露角色造型是經過精心設計的：「因為佢個角色係讀法律嘅，好有學識，咁我都有設計佢出場個Look。嗰陣特登喺出面搵髮型師幫佢Set頭，都整咗兩三次，出嚟個Look好掂檔。」

李施嬅在劇中飾演私人助理，在造型上花了不少心思。（電視截圖）

點擊下圖重溫施嬅的精彩演出：

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施嬅在劇中有一場被李亞男掌摑的戲份，不少觀眾都大讚她的眼神和表情相當到位，小青姐也盛讚施嬅的表現：「佢個角色係軟硬兼施，幫老闆解決問題，但唔係潑婦駡街嗰種。同埋施嬅自己都好有要求，對每場戲都好認真。」施嬅表現專業，所以小青姐都再度找她合作，在《法證先鋒IV》中飾演法醫：「施嬅係一個好有內涵嘅女仔，英文又好，好適合做呢個角色。而且佢好有心，事前做足準備，仲搵法醫朋友傾。佢自己會搵好多資料，之後問我咁做好唔好，但係有商有量，唔會改我啲嘢。譬如佢話自己打得，咁我哋就會度啲動作畀佢做。」

劇中有一場施嬅被李亞男掌摑的戲份，相比起李亞男咄咄逼人，施嬅步步退讓，但原來早有計劃，（電視截圖）

雖然《法證先鋒II》由播出至今已經近11年，但如今重播依然深受觀眾喜愛，小青姐也透露自己有追看：「其實每位演員都做得好好，好似法拉（陳法拉）、思琦（楊思琦）、陳志健等，每一位都好出色，所以先成就到呢套劇。」施嬅也有在小青姐監製的《宮心計》中飾演賢妃，戲份頗重，拍得住女主角楊怡，但在宣傳期施嬅向公司請假返多倫多留學，小青姐就大感可惜：「好嘥，套戲出嚟之後多咗人注意，但佢去咗讀書，讀完返嚟要從頭嚟過。不過增值自己係好事，佢而家發展都好好。」

施嬅曾在《宮心計》中飾演賢妃，吸引不少觀眾關注，但之後她請假返多倫多留學。（網上圖片）

施嬅的古裝造型獲網民大讚。（網上圖片）

提到受黃心穎許志安事件影響，《法證先鋒IV》即將重拍心穎的相關戲份，而施嬅即使已離巢也會進行補拍，對此小青姐都表示很開心：「計劃6月1號開拍，拍到7月中。施嬅就算約滿都即時話冇問題，好配合，避開晒原本安排好嘅工作，好多謝佢。」

施嬅在《法證先鋒IV》中飾演法醫。（IG/@selenaleelalee）