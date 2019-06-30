「細龍太」陳偉琪名校雙學位畢業　曾半隻腳踏入政壇卻最後褪軚

現年28歲的陳偉琪（Vicky）因在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「細龍太」走紅，日前她到電台為鄭裕玲（Do姐）主持的節目《口水多過浪花》擔任嘉賓，期間更透露入行前曾想從政！

Vicky曾在加拿大英屬哥倫比亞大學修讀哲學和政治系，回港前更曾為溫哥華市長在選舉中助選，她更在2012年立法會選舉期間，為競逐建築、測量及都市規劃界議席的民主黨成員吳永輝擔任形象顧問。被問到為何最後會選擇參加《2013香港小姐競選》時，她就稱：「嗰陣時我參加咗嗰邊（加拿大）嘅助選，跟住佢哋去見下啲人，但係我發覺從政嘅感染力係唔及一個藝人，因為藝人可以用自己嚟做Example，所以我就寧願去咁樣感染別人。（但如果你咁靚去做總理咪仲影響到人？）咁又係喎，我未諗到呢點。」

Vicky為Do姐節目擔任嘉賓！（IG圖片/@vthechan）

Vicky入行即被稱新一代女神！（IG圖片/@vthechan）

除了學識過人，Vicky亦動靜皆宜，除了是籃球好手，更由6歲開始學彈豎琴，連Do姐都大讚仙氣十足！而Vicky就笑稱彈豎琴並不是大家想像中仙氣：「啲手指要好有力，如果你手指好纖細會比較難發力，同埋搬琴係一樣好麻煩嘅事。（點解你會學呢？）因為細個我喺鋼琴老師度見到部豎琴，就覺得好仙女，完成冇諗過背後一啲都唔仙，你睇下我隻手，破晒皮！」

相當叻女！（IG圖片/@vthechan）

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不少聽眾都力讚Vicky，留言稱：「見過真人，輕裝便服，非常吸引！」、「覺得佢演得好好笑！加油呀！」、「好Cute，希望佢上到位」和「樣靚身材好，有學識有內涵。」