【開心速遞】從負評到正評　細龍太陳偉琪突破造型「大洗底」　

無綫處境喜劇《愛 · 回家之開心速遞》劇情不時令觀眾非常有驚喜，周二晚（18日）的一集劇情又再出現「大暴走」，令人捧腹大笑。昨晚的一集以陳偉琪（Vicky）飾演的「細龍太」雷珍妮為主線，大放笑彈，網民紛紛大讚Vicky的演繹出位搞笑又可愛，甚至當了《開心速遞》的「搞笑擔當」。不過，其實當初「細龍太」的角色設定並不討好，也有不少網民鬧爆角色「港女」又任性等等，到底是什麼令角色從一開始的不討好到現在「入屋」又討喜呢？

Vicky在昨晚的一集造型非常「抵死」搞笑。（電視截圖）

Vicky話著住呢一套戲服好熱。（電視截圖）

昨晚的一集講到細龍太的奶奶（蘇恩磁飾）為了想快點抱孫就找了些偏方叫媳婦服用，怎料寶藥的副作用是會令「女人生鬚」！細龍太被蒙在鼓裡，不斷長出鬍鬚，後來更全身長毛……其中有一幕是細龍太像化身「King Kong」一樣，擺上高樓。劇集一出街，引來網民正評，大呼細龍太好搞笑﹑好可愛！《香港01》記者電話訪問Vicky，她對大家的正評表示好開心，同時都好多謝編審，「佢哋寫咗啲好突破嘅嘢，Jenny（細龍太）平時做衰嘢做得多，平時又貪靚，突然有呢個造型，其實都幾爆！完全係我人生中拍劇最突破嘅一個造型。」她更指拍這集時，為了這個造型，每次都要早到兩個鐘化妝。

Vicky在劇中飾演的角色成日要鬧人，曾被網民話「乞人憎」。（電視截圖）

話說回頭，當初「細龍太」一出的時候，其「港女」﹑刁蠻任性的性格和背著老公「偷食」的形象，引來網上一些負評，始終觀眾看劇看的就是劇中人物的性格。不過，到近來「細龍太」似乎「洗底」成功，觀眾都期待有她出現的集數！對此，Vicky就歸功於是編劇們的功勞，「我覺得編劇係好為我諗嘅，有啲位係『如果Jenny咁衰嘅時候，佢都應該受返啲慘嘅嘢』。」她覺得是他們把角色寫得更人性化，「令人覺得Jenny其實都好慘」，其實都是有感情的一個人，把角色描繪得更立體，反而會得到觀眾的同情。對她從負評到正評，Vicky又指︰「Jenny可能做完衰嘢，原來因果係會受返，之後係會有慘嘢，等觀眾gur啲。」Vicky又預告將會接下來有兩集會講關於她跟「細龍生」的感情關係，更會有「大轉變」！難道是「細龍太」浪子回頭回心轉意嗎？

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