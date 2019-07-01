【開心速遞】熊樹根率領全家化身《復仇者聯盟》　變形俠醫最搶鏡

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》已經播出了600多集，收視和口碑依然強勁，繼續深受觀眾同網民的喜愛。該劇的劇情發展至今仍然可以充滿新意，有時更會出現大暴走的情節，繼群姐 (許思敏 飾) 當眾除衫、耆英組合大四喜Rap洗腦歌、池美麗 (鍾凱琪 飾) 與金城安 (周嘉洛 飾) 浸鴛鴦泡泡浴、以及剛播完的歐陽震華與群姐的三世情緣，都為大家帶來了無盡的驚喜。而周一 (7月1日) 播出的一集，就是大玩Marvel的《復仇者聯盟》。

劇情又再大暴走。(電視截圖)

從預告片中可見，熊家上下竟然搖身一變化身成《復仇者聯盟》中的一眾英雄，當中包括熊樹根（劉丹 飾）變成的鐵甲奇俠、熊樹仁（單立文 飾）就化身變形俠醫，熊若水（呂慧儀 飾）扮演黑寡婦、熊心如 (蘇韻姿 飾) 就變成Marvel隊長、龔燁（張景淳）就變成雷神、David姐 (湯盈盈 飾) 就會變身做嘉魔娜、金城安就做鷹眼、朱凌凌 (吳偉豪 飾) 化身做美國隊長。他們個個的造型都好認真，一字排開真係好有氣勢㗎。而網民就大讚蘇韻姿所扮的Marvel仲靚過電影中Brie Larson所飾演的版本。

變形俠醫好搶鏡呀！(電視截圖)

點擊下圖逐格睇熊家等人嘅《復仇者聯盟》英雄造型，以及蘇韻姿嘅靚相：