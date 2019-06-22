【開心速遞】歐陽震華同群姐CP戲終於出街　上演英雄救美深情對望

無綫處境劇《開心速遞》日前已經衝破了600集，正邁向700集，收視和口碑至今依然強勁，劇情的發展更不時會給觀眾同網民帶來驚喜，有時甚至會出現大暴走的情節，可謂充滿創意。早前該劇就特地請來歐陽震華 (Bobby) 入劇組客串演出兩集，與在劇中非常傾慕他的群姐 (許思敏 飾) 大演對手戲。

Bobby同群姐係劇中最新CP。(葉志明攝)

Bobby曾在電台訪問中透露，今次客串是他主動跟TVB高層曾勵珍提出：「群姐默默耕耘咗30幾年，佢好有心做戲，做我哋呢行好需要鼓勵，又或者當係獎勵啦，咁我返去就可以出師有名話『我返嚟同群姐做兩集啦』，大家都好開心。」而他們亦已經拍畢了這兩集，當日還安排了記者探班，群姐難掩興奮表示：「我真係好開心，冇諗過真係有機會同佢一齊拍劇仲有對手戲，今次我演藝妓，佢演才子，呢個設計好完美，你睇下大家都好靚呀。」兩人均以古裝造型上陣，唔通是玩穿越？

Bobby話係佢主動提出今次客串。(歐陽震華微博圖片)

下星期一 (6月24日) Bobby客串的兩集終於播出街喇，在預告片中見到扮演藝妓的群姐不小心叉錯腳，跌了落樓梯，此時Bobby即上演了一幕英雄救美，飛身撲向群姐並抱住了她，兩人隨即來個情深對望。到底他們的戲有幾咁搞笑，好快就有得睇。Bobby同群姐都坦言希望這兩集的收視可以衝過30點，Bobby仲話如果大家鍾意，他將來都可以再「回家」玩下㗎。

群姐化身青樓藝妓。(電視截圖)

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