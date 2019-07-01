【粵講粵㜺鬼】四大原因成今年最好睇節目　有戴祖儀只係其中之一

話咁快已經到最後一集。（電視截圖）

由鄧智堅、許文軒、戴祖儀、麥美恩主持的，一連14集《粵講粵㜺鬼》第4輯於週六（6月30日）播出最後一集。節目中以輕鬆搞笑的的小短劇，講解各種新舊一代所用的俚語和潮語的用法、典故、由來。以一個資訊性綜藝節目，實在是富有趣味而又有教肓意義，「輕輕鬆鬆鄧梓峰」之餘，又「有嘢袋落袋」。趣味足夠之餘，每集出現的嘉賓也帶來不少收視，尤其是節目單元「火水哥週記」中，出現了李佳芯（Ali）、彭慧中、余思霆、鄺潔楹（Judy）、何泳芍（Honey）、林宣妤等「女神」，更是錦上添花，能製造話題、新鮮感之餘也滿足了網民。

第12集（6月15日）李佳芯（Ali）出場的一集都十分好睇。（電視截圖）

壓軸的最後一集有林宣妤、森美（飾演火水哥）。（電視截圖）

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睇晒20分鐘冇悶場 介紹俚語鈎起觀眾童年回憶

當然，以網上討論度最高的「女神」作為節目賣點是其中一個成功要素，但實在不足以成為年度最佳節目。節目之所以好睇，全因為內容夠充實，介紹的亦是80至90後一代，年幼時個曾經耳有所聞、長大後卻少用的俚語。當節目播出時，就可鈎起大家的集體回憶，由此，就可製造話題，令觀眾熱絡於網上討論區討論。就以最後一集第14集（30/6）為例，就介紹「也文也武」、「叮噹馬頭」、「側側膊」等俚語，就是屬於較早年的日常用語。

網民非常關注戴祖儀在節目中的演出，討論區經常會有她的Cap圖。（電視截圖）

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幕前大放異彩 扮鬼扮馬有驚喜

然而，除「度橋」的幕後人員應記一功外，鄧智堅（火水哥）、許文軒、戴祖儀（Joey）、麥美恩，4位主持以及廖舜禧和蕭欣浩兩位介紹典故的學者，在幕前「放到盡」的演出也是令節目成功的因素之一。麥美恩是綜藝的搞笑能手，相信不少睇過《學是學非》的觀眾都十分認同；而鄧智堅則是舞台劇出身，演出功力自然有水準。最令人意想不到的，反而是加入TVB不足2年的新人戴祖儀，能夠毫無偶像包袱的扮醜、扮鬼扮馬的Cosplay各種角色造型，在TVB的女藝員中，是少有的。對比起以上三位，由2003年度全球華人新秀歌唱大賽出道，現任職娛樂新聞台主播的許文軒，在節目中的表現亦完全能與其他三位互相配合，演出時又有自己獨特之處。



如果要選出「2019年度最佳綜藝節目」的話，實在是非《粵講粵㜺鬼》莫屬。