梁家輝曾於內地拍戲遭台灣封殺　電影公司不敢起用要擺地攤幫補

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梁家輝最近在網絡爆紅，事關他昨天參加了撐警集會，加上近期《追龍II：賊王》上映，所以人氣高企。其實梁家輝在網絡紅也不是今朝的事，因為他在《大丈夫》中飾演的「九叔」角色，而且也是香港電影金像獎歷史上最年輕的影帝，演技爐火純青，深得網民喜歡。

昨日梁家輝出席撐警集會。（資料圖片）

其實梁家輝人生中還有一件事是相當經典，在他第一次得到金獎像影帝後，曾經被台灣封殺，多部電影無法入台，令到沒有片商再有膽找他拍戲，最終梁家輝要去擺地攤搵錢。

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梁家輝攞過四次影帝。( TVB片段截圖）

究竟是甚麼事？時間回到1983年，梁家輝初出道拍戲，兩套電影《火燒圓明園》和《垂簾聽政》都是飾演咸豐帝，兩部內地電影均有十分好的票房，更因此獲得香港電影金像獎最佳男主角。不過，當時台灣有一個規例，就是任何一個香港演員，如果拍攝內地電影，就會被台灣封殺。梁家輝因《垂簾聽政》而成名，亦因為這部劇阻止了他的演藝事業，那年代香港電影有很大的票房在台灣，因為梁家輝被封殺，很多電影公司也不敢起用他。這段期間，不少報道指他沒戲開，便與妻子一起到路邊擺攤賣物。

當年嘅梁家輝，你認唔認得？（《垂簾聽政》劇照）

其實被台灣封殺，並不是沒有解決辦法，只要寫一封悔過書，禁令即可解封，當時周潤發也曾勸過他，但梁家輝不依，他認為既然自己沒有犯錯，為什麼要寫悔過書。最終如何解決？當年有一個傳聞，也是要靠周潤發，因為發哥當年因為《英雄本色》紅遍東南亞，有一次他到台灣出席文化局飯局，表明梁家輝是他的小弟和同公司的師兄弟，所以禁令便解了。

發哥幫咗梁家輝一把。（《寒戰II》劇照）

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