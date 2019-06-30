36歲梁靖琪再嫁圈外男友　希望盡快生小朋友：目標兩個啦！

梁靖琪Toby跟男友早有共識，今年內會步入教堂，鑑於Jon乃圈外人，所以二人一直打算把婚禮低調進行，雙方親友也未有「洩蜜」。Toby 與Jon 都是基督徒，他們於28 日先到教堂，在雙方父母及過百名親友的見證下進行行禮及簽字儀式；晩上婚宴在酒店進行，好姊妹文頌嫻、姚樂怡等都有出席，而湯盈盈、周家蔚、鍾麗淇更充當姊妹團；據現場友人指，新郎哥在晚宴上，向Toby 及其家人作出感人愛的宣言，感動得新娘子忍不住流下涙水。

恭喜晒！

正式成為施太的Toby興奮地說：「因為老公係圈外人，我地想低調進行婚禮，朋友同親友都好好，幫我地保守秘密，但最不好意思的，是因為晚上婚宴，雙方屋企都有不少朋友，我同老公又好多朋友，所以唔少朋友都請唔到。我冇偏心㗎，俾佢地自己揀，睇下邊個有時間可以全日陪住我，好可惜就係阿佘（佘詩曼）因為不在港要開工嚟唔到。」

姊姊團大家認唔認得？

說到Toby 在台上感動爆喊：「我同老公在晚宴上，向到賀的人道謝，但我事前不知道佢會講一D touching 嘢，當我聽到佢向我同我父母承諾會愛我forever，照顧一生一世 ...我就喊到儍左，姊妹屋企人都有喊，同埋我同老公都係教徒，所以在教堂行禮，感覺好神聖、莊嚴又浪漫，大家唔係只係簽字，係在神父見證下，我同老公都特別感動。」

問到「造人」大計時，老公Jon 表示二人也好喜歡小朋友，父母也恨「抱孫」，所以最希望可以有兩個小朋友，Toby 笑說：「希望目標兩個啦！」