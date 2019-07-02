【71遊行】張松枝FB貼「明天是畀雷劈好日子」　網讚：有良知正氣

本日是71遊行，香港有十分多市民上街對政府表達訴求，其中演藝界何韻詩、葉德嫻、王宗堯等藝人，亦與市民一同上街遊行，而昨日（6月30日）出席撐警集會的譚詠麟、鍾鎮濤以及梁家輝，今日則被拍到已經出國旅行。正值多事之秋，圈內有不少藝人都選擇噤聲不作表態。

近年張松枝多在電影圈發展。（Favebook圖片）

有網民發現，曾先後於無綫以及HKTV工作的藝人張松枝，於個人Facebook以及粉絲專頁上貼出「明天是畀雷劈嘅好日子」的照片，貼出後，有網民就懷疑他所指的是遊行示威者。不過，相隔數小時後，又有網民留言道歉：「自己誤會咗！對唔住。」更有人替張松枝解釋：「大家睇睇張生之前既 post，會唔會誤會左佢？」亦有留言稱讚：「有良知正氣嘅藝人真係買少見少。」

無綫時期的張松枝拍過很多劇集。（網上圖片）

張松枝出演過HKTV版的《半澤直樹》現場短劇。（網上圖片）

關於他的立場，其實可從他的FB貼文中略知一二

6月22日 - 引述倪匡先生言論的圖片。內容寫道：人類之所以有進步的主原因是下一代不聽上一代的話。

6月13日 - 分享了一張圖片。內容寫道：媽媽這個角色，在孩子的一生之中扮演了不可替代的作用，如果母親這個角色扮演不好，很有可以會毀掉孩子的一生，甚至毀掉一個家庭。這個角色的好壞影響孩子今後的成長，好母親則是天使，壞母親是魔鬼。

6月12日 - 黑色背景配以字句：多少父親在流淚，黑色父親節