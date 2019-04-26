【法證先鋒】張松枝效力無綫多年未去過頒獎禮：做觀眾嘅機會都冇

綠葉演員雖然未必能被觀眾記住他們的名字，但他們曾演過的角色卻永遠埋在觀眾心中。現年52歲的張松枝在TVB演過各種大大小小的角色，不論是《茶是故鄉濃》中令人恨之入骨的奸角「榮少」，還是近日正於翡翠台深夜時段重播的《法證先鋒》中，既專業又幽默的法證人員Jeff，正反派都一樣演得出色，令人留下深刻印象。雖然他於2012年約滿離巢後已經鮮有在小銀幕中看到他的蹤影，但當年未備受重視的綠葉王終於闖出一片天，轉戰電影圈後發展得順風順水。

張松枝在《法證先鋒II》飾演歐陽震華的下屬。（《法證先鋒II》影片截圖）

張松枝因俊俏的外貌而常被安排飾演情夫、二世祖或奸角，而在《法證先鋒》中飾演法證人員充滿喜劇形式的演出令人眼前一亮。他坦言，無論是奸角或是正派都喜歡，不過卻沒有選擇角色的權利：「邊有得揀吖公司安排嘅！喺大台根本就冇得揀，有得做咪做囉！」張松枝曾堅決表示不會重回TVB，因為覺得自己不受公司重視，更曾因此感灰心：「（灰心）一定有，每次工作都有起有伏，有時做吓大反派，有時又做吓啲連戲角色，就會質疑自己個價值係咪又低咗呢，如果唔係點解會安排呢啲工作呢？啲角色係公司安排，被安排咗咁嘅工作咪會諗，究竟繼唔繼續做落去好呢？好多時候都會咁樣諗。」

張松枝離開TVB已經差不多7年，現時主要參演電影拍攝。（張松枝IG）

身為資深綠葉，雖然對白不多，但如何演活角色、令自己的台詞變得精彩就全靠演員自己的功力。例如在《法證先鋒II》中，張松枝就能把一個專業人員演得很有個性，其中一場30秒的獨腳戲更令人在沉重的劇情中捧腹大笑。這段「玩上司的機會不多，這次要有仇報仇玩個夠本，起碼吃兩支Wasabi（芥末）喇！」的搞笑對白，原來是松枝的即興發揮：「我（啲台詞）通常都係自己加上去，如果想生動啲，可以自己加上去，而導演又ok嘅，咪加上去囉！」

張松枝在《法證先鋒II》中的精彩爆肚演出：

+ 7 + 6 + 5

雖然忠心為無綫服務18年，但張松枝卻從來未有機會出席過TVB的年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》，他苦笑道：「冇呀一次都冇！我連一次坐喺觀眾席嘅機會都冇呀，哈哈！（有冇覺得好可惜？）冇話可唔可惜嘅，都係運氣嘅問題，如果真係輪唔到你都冇得強求嘅！」雖然曾經不受器重，但張松枝亦鼓勵其他綠葉不要放棄：「始終都有機會嘅，一定有！」

張松枝（中）很感激《無雙》團隊令他有機會站上《金像獎》台上。（葉志明攝）

《無雙》日前在《金像獎》中奪「最佳電影」，擔任主演的張松枝與一眾戲中主角齊齊上台領獎。（《無雙》IG）

加入TVB 18年，張松枝從未出席過任何頒獎典禮，日前終於憑《無雙》主演身份出席《金像獎》，一嘗奪獎滋味。（張建聲IG）

「不要放棄」這句說話並不是沒有道理，因為張松枝在51歲之齡終於遇上了改變他命運的劇本，就是在電影《無雙》中飾演偽鈔集團成員Bobby，讓昔日的資深綠葉王終於首次以主要演員身份行紅地氈，更首次踏上《第38屆香港電影金像獎》頒獎台，與《無雙》團隊攜手奪得「最佳電影」大獎：「其實每一個演員都好想企喺台上面，好想參演嘅電影可以攞到獎，呢個心情真係好興奮！」

張松枝表示很感謝發哥周潤發，在《無雙》中對他多多照顧。（張松枝IG）

轉拍電影已經有大約五年時間，張松枝坦言與之前在TVB拍劇相比開心了很多，而且拍攝態度亦有所改變：「休息時間多咗，態度亦認真咗好多，同導演溝通得又會比較好，每場戲都會有商有量，但係如果係TVB電視劇一定唔可以，因為時間嘅規限，拍嘅時間太短，每場戲都要自己搞掂，唔會好細膩去做，會粗略地去做。電視劇做出嚟好受歡迎，而觀眾覺得演技好好嘅，其實有三、四成都係撞彩㗎咋！」

張松枝透露剛剛完成網劇《義無反顧》。（梁碧玲攝）

張松枝現以拍電影為主，而間中都會接拍其他電視台或網絡劇集，不過依然周不時都會被問道：「啲人成日都會同我講，『點解呢排喺電視見唔到你？』，我就會同佢哋講話我冇做（TVB）喇，如果我有電影戲飛喺身我就會派畀佢哋去睇！」

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