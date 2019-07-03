爆楊冪拍新劇3個月請假42日外出賺錢　官方回應：完全是假的

內地花旦楊冪自出道以來便爭議不斷，初期不斷傳出整容疑雲，之後演技也飽受詬病，而近日，有網友指楊冪在拍攝新劇《暴風眼》期間，多數時間外出賺錢，還列出詳細行程，因此在網絡引起熱議。

網友指出，劇集於4月1日在大連開機，截至7月2日，總共92日裡，楊冪有42日都請假外出，多數時間「在外撈金」，對此，有內地媒體向楊冪所屬的公司嘉行傳媒求證，對方表示在不拍攝楊冪戲份時，經劇組同意，有正常的請假外出工作，但所謂的請假42日說法不屬實，是刻意模糊同誇大了時間，完全是假的。

有網友上載楊冪4月至今的行程表為其平反，指拍攝3個月時間共請假23日，很多時候都是白天完成工作才搭飛機離開，都是已經制定好的行程，希望大家不要刻意放大。（微博@星聞揭秘）

此外，「楊冪官方粉絲團」微博也否認楊冪頻繁請假外出賺錢，稱其一切工作是按照簽訂的合同安排，由團隊同拍攝團隊協商處理，除了在劇組拍戲，錄製綜藝節目是劇集開拍前已經定好，楊冪、霍建華主演的電視劇《築夢情緣》突然定檔，身為主演之一參與宣傳很正常，還有參加央視主流活動，如「五四晚會」、「脫貧攻堅戰」、「亞洲影視節」開幕等。

「楊冪官方粉絲團」微博貼出劇集編劇對楊冪的評價，證實她是敬業的演員。（微博@楊冪官方粉絲團）

點擊下圖睇編劇對楊冪評價以及日程期間活動相：

《暴風眼》劇照：