楊冪工作室揼本開新劇《暴風眼》　孖張彬彬揭國安陰謀

內地女星楊冪是娛樂圈公認的「勞動模範」，每年她都會有好幾部作品跟大家見面，而光是今年就有五部新作。有的是拍完了等待播出，有的是還沒拍，可以說是非常的高產了！雖然她的劇一直都被受到各種質疑，但是其中也有很多受歡迎的好劇。

近日楊冪的新劇《暴風眼》的海報一出，很多人都感到意外。因為這是她首次出演國安題材電視劇。楊冪在劇中飾演的是國安局偵察科科長安靜，她的人設機智聰明，身手不凡。這應該也是楊冪第一次出演都市反諜劇，非常期待她能給我們帶來怎樣的驚喜。

按圖看《暴風眼》精彩劇照▼

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《暴風眼》這部劇是由楊冪工作室嘉行傳媒獨家承制的，劇中也有很多自家藝人。看到男主角張彬彬後，網友們紛紛表示：肥水不流外人田！起初，他是在機緣巧合的情況下，參加了電視劇《微時代》演員的初選、面試，最終被確定下來。雖然說在劇中只是個配角，但是由於演技OK，就簽約了楊冪旗下的嘉行傳媒，正式進入演藝圈，代表作為與林依晨主演的《小女花不棄》。

張彬彬在《小女花不棄》中與林依晨組成CP，飾演風度翩翩的蓮衣客陳煜▼

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張彬彬在《暴風眼》中飾演的是國安部偵查員馬尚，他的人設也是非常機智非常優秀的人才。張彬彬雖是楊冪旗下工作室的員工，跟着楊冪出演了很多電視劇，但卻一直都處於不慍不火的狀態，不知能否憑此劇再創高峰。

除了張彬彬，男二劉芮麟也是楊冪旗下藝人，曾經參演過《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》，顏值和演技實力均處於線上。只可能大家對於他還不是特別的熟悉，也希望通過這部新劇打開一些知名度。

除了張彬彬，男二劉芮麟也是楊冪旗下藝人，曾經參演過《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》，顏值和演技實力均處於線上。只可能大家對於他還不是特別的熟悉，也希望通過這部新劇打開一些知名度（《三生三世枕上書》劇照）

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