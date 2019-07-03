【港姐2019】「章子怡師妹」姚羽嘉再度參選　成功殺入複試

2019年度香港小姐競選今日（3日）進行第二輪面試，首輪面試的139位參賽者中只有49位入選。憑着「章子怡師妹」之名被視為大熱的姚羽嘉（Nicole），順利晉級。

姚羽嘉順利進入第二輪面試。（陳順禎攝）

入圍複試的Nicole與章子怡一樣畢業於北京舞蹈學院，去年已經參選過的她在首輪面試時被視為大熱，更獲吳岱融（鷲哥）擔任提名人。她原本順利入圍第二輪面試，但當時Nicole仍在修讀Year 3，尚有半年才完成學業，不過TVB要求她簽一年合約，加上她的爸爸希望女兒繼續學業，最後Nicole選擇退選。

姚羽嘉去年曾參選，不過最後因為要完成學業選擇退選。（資料圖片）

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日前Nicole在IG Post了自己的畢業相，出席完畢業禮的她今次回港全力參賽！Nicole過去曾奪得不少舞蹈大賽的獎項，包括2013「時代杯」世界國際公開賽職業新星組拉丁冠軍和2014年江西省第21屆體育舞蹈錦標賽職業組拉丁冠軍。而她的IG也有不少在韓國著名舞蹈工作室1MILLION DANCE STUDIO進行特訓的相片，以外表和舞技來看都絕對有實力！

Nicole日前在北京出席畢業禮。（IG@nicole.yaooo）

Nicole早前去了韓國著名舞蹈工作室1MILLION DANCE STUDIO進行特訓。（IG@nicole.yaooo）