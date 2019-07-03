【Bottle Cap Challenge】甄子丹蒙眼踢甩樽蓋　一線花旦大顯身手

網絡世界的確有好多追不完的新玩意，最近Instagram便流行一項名為「Bottle Cap Challenge」的挑戰，參與者要拍攝一條短片展示自己如何用腳踢開水樽蓋，然後再Tag其他朋友參與挑戰。不少演藝名人都有參與挑戰，包括「宇宙最強」甄子丹。網絡世界的確有好多追不完的新玩意，最近Instagram便流行一項名為「Bottle Cap Challenge」的挑戰，參與者要拍攝一條短片展示自己如何用腳踢開水樽蓋，然後再Tag其他朋友參與挑戰。不少演藝名人都有參與挑戰，包括「宇宙最強」甄子丹。

甄子丹輕鬆完成

單單是踢水樽蓋又怎樣能夠滿足到丹爺，所以丹爺便先用布帶遮住自己雙眼，向高難度挑戰。輕輕一跳後，丹爺便迅速踢開扭實的樽蓋，非常犀利。擺完型爆Pose的他最後便除下布帶，露出得戚笑容。而參演《狂野時速》（Fast & Furious）系列的荷里活影星積遜史特咸（Jason Statham）亦有挑戰踢樽蓋，動作乾淨利落不比「宇宙最強」弱。

點擊下圖逐格觀看丹爺如何完成挑戰：

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積遜史特咸也有挑戰「Bottle Cap Challenge」。（Instagram/@jasonstatham）

李施嬅展現打女味

最令人意想不到的，是剛剛補拍完《法證先鋒IV》的李施嬅也有參與挑戰。雖然她所踢的樽蓋並沒有完全扭實，有少少出Cheat的感覺，但整個動作非常流暢，甚有打女味道。完成挑戰後，她亦點名文峰、向佐和Andrew Gray接力挑戰。

點擊下圖逐格觀看李施嬅挑戰畫面：