【開心速遞】朱千雪婚後為老公移民新加坡？　好友岑杏賢爆內情

岑杏賢（Jennifer）今天（4日）出席《愛‧回家之開心速遞》的「夏日派對」活動，Jennifer透露這個活動令她心情有點緊張：「好似今日係公布收視，聽講話收視非常好，知道呢個消息好開心，因為從來都冇試過超過30點，係幾開心嘅。」

早前朱千雪在網上公布與青梅竹馬男朋友Justin的婚訊，好姐妹Jennifer更為朱千雪友情操刀，特地飛去愛爾蘭為閨蜜拍攝婚紗照，她直言：「我好開心好興奮咁作為一個攝影師 ，可以幫佢哋影一輯靚相。我哋本身去到嗰邊，天文台話嗰個星期每日都落雨，但有一個驚喜就係出太陽，喺好好陽光下影到靚相，真係好開心。」

Jennifer接下來在《開心速遞》中將有驚喜演出，她笑言不能透露太多，否則便沒有驚喜，期待大家會收看。（梁碧玲攝）

眾所周知，Jennifer是朱千雪的好閨蜜，二人參選《香港小姐》時候認識，其後很快便成為知心好友。千雪宣布喜訊後第二日，便透過社交網站感謝Jennifer特地飛去愛爾蘭幫她拍照，令不少網民羨慕二人之間的友情。Jennifer坦言：「好難得同好開心認識咗佢7年，有時候都講笑話好似同佢拍緊拖結咗婚咁。」

Jennifer已計劃將來和千雪同時間有小孩的話，會預約一間醫院一起生小孩。（梁碧玲攝）

近日傳出千雪婚後，便會跟老公定居新加坡，作為千雪的好姐妹，Jennifer竟然毫不知情：「我又唔知道呢件事，但我只係知道千雪基本上就係一個空中飛人一樣。我覺得佢已經係半移民一樣，成日兩邊飛。」