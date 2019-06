朱千雪結婚岑杏賢操刀影婚紗照　即使出嫁不改一起變老約定

朱千雪(Tracy)和岑杏賢(Jennifer)同為2012年香港小姐,一個是香港小姐季軍,一個是最上鏡小姐。當年香港小姐十強佳麗在泰國蘇梅Mat Sum Koh荒島進行訓練,二人成為一組,結果成績卻未如理想,被罰留宿荒島,連工作人員也紛紛離開,剩下她們倆相依為命,而二人結下一段令人羨慕的姊妹緣份。

眾所周知,朱千雪和岑杏賢的感情已經超越親姐妹。(朱千雪Instagram/@tracytschu)

朱千雪和岑杏賢是圈中有名的閨密,常常在對方的Instagram、Facebook上出現,二人還不時自私「約會」,之前更同飲一杯飲品,令人對她們的友情稱羨。剛過去的6月28日是朱千雪31歲的生日,作為閨蜜的岑杏賢又怎能錯過?在一起的還有湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒,可見朱千雪在圈中人緣之好。朱千雪幸福地在Instagram寫道:「都給她們寵壞了!朋友給你最好的生日禮物,就是給你她們的時間和愛護。我太幸福啦,謝謝!」岑杏賢以暱稱「Trace」稱呼朱千雪,又說要給她一個大大的生日之吻,對朱千雪的愛意就算隔着屏幕也感受得到!

朱千雪曾親自說明Trace這個暱稱,是Tracy的短寫,更是只有家人跟好朋友才會叫她的Nickname,完完全全代表了她們的友誼是多麼親厚。(岑杏賢Instagram/@jenniferjshum)

為閨密操刀影婚照 岑杏賢專誠飛愛爾蘭

朱千雪亦在生日當天宣布與拍拖5年的男朋友Justin結婚,岑杏賢亦沒有缺席好姐妹的人生大事,岑杏賢送了一份別出心裁的結婚禮物予好姐妹,特意空出3天行程飛往愛爾蘭為一對新人拍照,務求為對方紀錄下最美的時光。這令Tracy十分感動:「這輯照片非常有意義,由最好的朋友親自操刀,令愛情和友誼都添加了一份美好的回憶。」

朱千雪再以英文寫下:「Thank you for capturing us through your lens, and thank you for being my best friend, counsellor and favorite photographer. A photoshoot with someone you love by someone that loves you is one that will always be remembered.」 (謝謝用妳的鏡頭紀錄下我們,謝謝成為我最好的朋友、顧問和最愛的攝影師,一張和愛人的照片、由愛你的人拍下,這一直會被記得。)比偶像劇的劇情更美好。

岑杏賢在Instagram寫下一個童話故事:「Once a upon a time, there were two girls called Jen and Trace. They met in 2012 and have fallen in love with each other since! One day, Princess Chu and Prince Justin got engaged. So Jen and Trace secretly told each other, “when we both became a mum, how about we checked into the same hospital together too and celebrate our kids birthday together and let the fairytale story continues....’But! don’t tell anybody we secretly just want to go to tea together and continue to grow old together! Ok,It’s a promise, just between me and you.」(在很久很久以前,有兩個叫Jen和Trace的女孩,她們在2012年相遇並從此相愛。有一天,朱公主和Justin王子訂婚了,Jen和Trace悄悄地和彼此說:『當我們都做媽媽了,不如也住進同一家醫院、一起慶祝我們小孩的生日,讓這個童話故事繼續……但不要告訴任何人,我們還想秘密地一起喝下午茶和一起變老。這是一個承諾,只在妳和我之間。』)令朱千雪忍不住回應:「friendship goals achieved !」(友誼目標達成)

如果朱千雪和岑杏賢的小孩像朱千雪和Justin那樣出生就認識,青梅竹馬一起成長,這樣的友誼多美好。(朱千雪Instagram/@tracytschu)

這段說話剛好和朱千雪宣布結婚時的一段話互相呼應,皆因朱千雪和未婚夫Justin也是在同一家醫院出生:「我們初認識時我們剛出生。我們的媽媽選擇了在同一間醫院房生小孩,也很巧地相隔三天就生了她們的第一個兒子和第一個女兒。當小孩時我們都是靠媽媽才會接觸,但現在我們長大了...我們懂得建立屬於我們的友誼,屬於我們的感情,而現在也要開始建立屬於我們的生活。」而朱千雪和岑杏賢希望把這個童話故事重現。

在幼時的畢業紀念冊上我們總會寫下「友誼永固」四個大字,長大後翻看其實覺得挺老土,而永遠這個詞語也似乎太遙遠;可是真正的友誼不就是這樣嗎?總是陪伴在彼此身旁、一起變老。朋友之間可能很少說愛,但這種愛可以很長久。這時記者的腦海浮現起一首歌:「讓我們數着星星一起老去,讓我們肩並着肩笑看風雨……」