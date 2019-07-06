【爸爸去哪兒5】萌娃清一色都係大長腿　小泡芙小山竹可愛不減

兩年時間過去仍然有不少人記得內地綜藝節目《爸爸去哪兒5》的6位小朋友（Jasper﹑小泡芙﹑Neinei﹑Max﹑嗯哼﹑小山竹），當年他們在節目中的表現可愛風趣甚是惹人喜愛。兩年過去他們都已經長高不少，其中女孩子的變化就最大。最近小泡芙﹑Neinei同小山竹先後在社交網站晒近照，清一色都是長腿美女，漸漸脫去稚氣搖身一變成為少女，不少網友都大讚她們三位都是大美人，不禁令人感嘆小朋友長得太快了。

兩年之後一班萌娃長大不少。（微博圖片）

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當年的小泡芙在節目中有「小公主」稱號，溫柔個性與說話方式令她廣受不少觀眾歡迎。而且她的可愛外表更吸引嗯哼的眼光，除了在鏡頭前大膽錫她之外，更一而再再而三表示喜歡她。另外，她的可愛更吸引陳小春不時話想認她做女兒，可見小泡芙當時有幾迷人。

兩年過去這位迷人「小公主」似乎更動人，比起從前長高許多的她最近同Neinei一齊出去玩，眼見她的長相比起從前脫去了不少稚氣，五官亦開始立體變得愈來愈少女。另外，今年只有將近6歲的她已經有一雙大長腿，想必是遺傳了爸爸劉畊宏（178CM）同媽媽王婉霏（168CM）的高䠷身材，見她小小年紀擺出選美必擺叉腰Pose，非常有自信地望著鏡頭，想必已不是當年的小女孩了，而是少女小泡芙了。網友們眼見小泡芙都大讚氣質絕佳，愈大愈漂亮根本就是小美人，想必長大之後亦是最靚星二代代表。

小泡芙當年因為可愛而大受歡迎。（《爸爸去哪兒5》微博圖片）

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而兩年後的Neinei亦將近9歲，見她臉上的Baby Fat亦漸漸消失，同樣地五官開始立體又長高不少，一雙大長腿令不少人羨慕，遺傳了爸爸吳尊（181CM）的良好基因。而且在她身上總散發出高貴氣質，這或許同她學習音樂同舞蹈有關吧，畢竟音樂可以提高個人氣質，是不少女孩子會選擇學習的才藝。網友都幾乎一致讚同Neinei愈大愈有氣質，根本就是兒童界名媛代表，相信她長大之後更是大美女一名。

Neinei現在愈來愈少女了。（《爸爸去哪兒5》微博圖片）

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小泡芙﹑Neinei都是長腿美女。（吳尊微博圖片）

除了她們之外當年屬於實習爸爸鄧倫女兒的小山竹亦變化好大，兩年後的她已經要將近7歲了，雖然仍然保留純真快樂一面，但她已經有小大人的感覺了。晒長腿的她臉上亦不比從前圓潤，反而呈現了尖下巴，而且頭髮更電了捲髮比起從前成熟了一些，給人感覺少女味重。另外，她幕前經驗比較豐富是一位領悟性好高的小朋友，見她亦不時為服飾拍攝廣告，非常受廣告商歡迎，相信在不久將來是一位大明星。



另外，同期節目的Jasper﹑Max同嗯哼幾乎變化不大，仍然充滿稚氣唯一有變化是比從前高了許多。畢竟男生比起女生發育較遲，我們就期待多年後的他們又會變成如何啦！

小山竹長大了好多。（小山竹微博圖片）