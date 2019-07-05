【懿想得到】李佳芯曬絕美和服look　網友暴動狂讚世界級仙氣！

由黎諾懿主持的節目《懿想得到》在第四集中請來李佳芯（Ali）做嘉賓，感情深厚的二人飛到日本周圍吃喝玩樂，Ali更難得將她私底下開朗的一面在節目中表露無遺，被不少網友大讚貼地！當中，她更換上清麗淡雅的和服與諾懿一同到神社參拜，和服造型引起不少網民暴動！

Ali和諾懿在節目中大玩日本摔角，二人七情上面的誇張表情，相當搞笑！諾懿更帶Ali享用屎型雪糕，Ali更放下女神形象大談對大便的研究：「腸胃幾好，幾挺身，（你平時有研究？）呢個係每一日重要環節，一定要了解自己生理構造，黐線，女神唔屙屎㗎咩？」

食大便都食得咁可愛！（電視截圖）

氣質完勝!（電視截圖）

鏡頭一轉，Ali就換上和服與諾懿一同到豐川稻荷神社求事業運。Ali全程以淡妝上陣，配上比較簡單素雅的米色，以加上小白花頭飾作點綴，整體造型配搭得恰到好處，十分賞心悅目！Ali的和服造型成功獲得一眾網友讚好，除了讚她是世界級，更有網友催Ali拍古裝劇。

兩個好襯呀！（IG圖片/@lokyilai）

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+ 8 + 7 + 6

節目尾段，諾懿竟大膽問Ali：「我知你唔鍾意靚仔，但你鍾意咩條件先？」Ali笑言從未講過不愛靚仔，但她就認為：「揀對象最重要是可以互相溝通，有共同目標就足夠。不需要對方服侍我，最重要相處舒服和錫我。你唔好愛上我！」

今晚仲有!（電視截圖）

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