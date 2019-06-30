【逃犯條例】藝人紛紛IG出post悼念墮樓少女　李佳芯：一個也嫌多

早前香港特區政府擬修訂《逃犯條例》遭到大批香港市民的反對，已引發了連串的反修例遊行和示威等抗爭的行動，當中包括6月9日與6月16日兩次反修例大遊行，以及6月12日於金鐘政府總部外的示威行動。然而特首林鄭月娥只表示會暫緩修例，但不撤回。

而6月15日傍晚，一名黃衣男子於金鐘太古廣場平台掛起反修例的橫額，危站數小時後突然墮下，送院搶救後不治，事件令到不少香港人感到痛心疾首。豈料昨晚有一名少女在大廈梯間的牆上留下反修例的字句和遺言，墮樓身亡，再次刺痛了港人的心。圈中不少藝人亦有於他們的IG出post悼念該名逝世少女。

李佳芯有出Post悼念離世少女。(ig@aliaime圖片)

李佳芯 (Ali) 於她的IG post了一張自拍影子的相，留言寫着：「一個 也嫌多」，還加了Hashtag #beStong #ALife來抒發沉重的心情。高海寧就post了她的一張黑白相，表示：「無論正在經歷什麼，都請不要輕易放棄自己的生命，面對生死，一切都是小事 #珍惜生命」。馮盈盈就於她的IG story post了一張黑白的燭光照，並寫上：「又一個失眠夜，雖然面對這情況，有時會感到無奈無力，但我相信只要堅守信念，唔好灰心，積極嘗試各種方法探索不同可能，一定可以戰勝佢，到最後，美夢會成真 #NoMorePlease #一個都不能少 #staystong #講緊失眠」。林泳淘也post了黑白燭光相，寫住：「PLEASE NO MORE，條條大路通羅馬，不放棄永遠都有轉機，珍惜呀.....R.I.P.」。林秀怡就Post了黑色相，並留下了一個傷心樣的emoji。

馮盈盈都有出post悼念。(ig@crystalfyy圖片)

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