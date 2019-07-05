【降魔的2】胡鴻鈞準備好復工 休息時最愛打牌：睇下會唔會遲鈍咗

胡鴻鈞（Hubert）周五（5日）出席商場展覽，這是他在拍攝《降魔的2》受傷後第一次出席公開活動，Hubert就說他的健康狀況良好，讓大家不用擔心：「而家身體狀況已經好返好多喇，多謝大家關心。我感覺到自己嘅康復進度良好，起碼頭暈、唔舒服嘅情況已經愈來愈少，然後前幾日都照多次磁力共振，雖然未有結果，但我有信心個結果會係好嘅；如果個結果係完全康復就可以全面復工。」

Hubert說休養期間要注意的不外乎是多休息、不吃刺激性食物、少做劇烈運動。（劉智源攝）

Hubert又說到太多時間在家休息，反而覺得有點悶：「基本上呢段時間我都係個懶人，去到後來真係覺得好悶，好彩啲朋友會搵我食飯、打牌、陪下我，我又有煲劇、寫下歌，好似不知不覺就過咗兩個月，都Ready可以做返嘢。」當記者問到打麻將是否為了多活動大腦，Hubert就笑說：「我同朋友其中一個經常做嘅消遣就係打牌，第二我都想睇下自己打牌嘅時候會唔會遲鈍咗，好彩係一切正常，所以想打牌嘅朋友可以繼續約我。」

Hubert在休息期間除了煲無綫電視劇《白色強人》，還看了台灣電視劇《我們與惡的距離》。（劉智源攝）

說到電視劇《降魔的2》的拍攝進度，Hubert說：「其實基本上都拍晒喇，淨返我仲有幾場戲份未拍，都要同劇組講聲唔好意思，令到佢哋冇得完成，都要多謝監製同我講完全好返晒先復工，唔好急。」至於會不會對威也產生恐懼，Hubert就回應道：「坦白講真係冇乜點驚，因為我真係唔記得晒發生意外嘅過程，我之後問返意外發生過程都好似聽故仔咁。」但劇組亦特別照顧Hubert，不希望他再做危險動作，之後拍攝的都是文戲。

Hubert感謝大家對他的關心，令大家擔心自己反而有點不好意思。（劉智源攝）

之前有傳聞說Hubert與星夢的合約快要完結，Hubert就對此作出澄清：「同公司嘅合約都仲有一段時間。」Hubert又希望接下來的工作能在唱歌和拍戲之間取得平衡：「我覺得自己非常之好彩，入行到而家一直有唔同機會、嘗試唔同工作，而我個人本身都好貪玩、又鍾意新鮮感。雖然咁樣好似貪心啲、辛苦啲，但我覺得值得。」

Hubert在炎炎夏日穿著毛衣出席活動，睇見都覺得熱。（劉智源攝）