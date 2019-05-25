【降魔的2.0】胡鴻鈞拍攝時不慎高處墮下　報平安：康復進度良好

胡鴻鈞（Hubert ）正忙於拍攝新劇《降魔的2.0》，有報道指他早前拍攝一場吊威吔戲份時，不慎從高處墮下，需送院治療。有指Hubert 目前已留醫足足一個星期，但由於TVB封鎖消息，劇組全部要就此意外「封嘴」，而未有公開！但就有網民影到他在醫院坐輪椅，樣子憔悴！

Hubert近月都馬不停蹄拍攝新劇！（IG圖片）

點撃下圖睇更多拍攝花絮！

+ 4 + 3 + 2

前年台慶劇《降魔的》叫好又叫座，更在台慶頒獎禮上奪得「最佳劇集」，而Hubert亦憑石敢當一角人氣急升！而續集《降魔的2.0》亦由原班人馬演出，馬國明、黃智雯、Hubert、劉佩玥、蔣志光等近月都馬不停蹄趕拍攝，原本預計五月中煞科，想不到Hubert拍劇時遇到意外，可能影響拍攝進度。而被傳送院接受治療的Hubert拍攝時，不時都會上載照片到IG分享動向，但他最新一則已是一星期前。而對此，無綫高層樂易玲回覆傳媒時就承認Hubert拍攝時的確發生意外撼親頭，更指他在醫院做了詳細的掃描及檢查後並無大礙，但仍需要留院休息，多謝大家關心。

希望Hubert冇事！（IG圖片）

而今晚Hubert亦終於在IG報平安：「多謝大家和傳媒朋友的關心，抱歉未能一一回覆你們的來電和訊息。拍劇時發生了意外，感恩這星期康復進度良好，現階段先要繼續好好休息，希望能盡快回到工作崗位！為受到影響的所有工作單位說聲不好意思，再次謝謝各位的關心和慰問！」

點撃下圖睇更多相！