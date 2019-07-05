朱鑑然初次挑戰古裝有打戲要騎馬：拍攝期間有day off就會去練習

朱鑑然（Kevin）周五（5日）出席時尚品牌活動，透露自己正在拍攝一部古裝電影，當中還涉及時代穿越的戲份，問到古裝拍攝有什麼特別，他說：「完全唔係日常生活做嘅嘢，但係幸好可以有唔同嘅嘗試。」炎炎夏日拍古裝反而不是最辛苦：「因為喺貴州個邊拍，反而係個溫差好大！熱嘅時候好熱，突然之間又可以好凍。」

Kevin透露是次在電影中會有武打戲：「好慶幸係同一個好專業嘅團隊合作，自己都有打下泰拳，學下啲動作。」打戲亦有一門學問：「打戲係難，好講個節奏、對手嘅功力，又要注意埋演技。」害怕打到對手？「冇得驚㗎，唯有盡量就住。演員之間好多時都會互相遷就。」是次電影還有騎馬的戲份：「拍攝期間有dayoff就會去練習。」

Kevin希望接下來有機會挑戰自閉症或過度活躍的角色。（劉智源攝）

Kevin不時會在個人社交媒體展示自己鍛練身材的成果，模特兒身高加上腹肌十分吸睛，他分享了一些健身貼士：「盡量每日抽時間去做下，飲食方面要注意，多數都係要兩者配合。」說到個人的經驗，Kevin說：「我有時間的話每日個零鐘，如果工作忙啲就每日半個鐘；飲食方面要均衡，主要係蛋白質、菜，有時忙就算出街食飯都要注意！」