【開心速遞．多圖】細龍太被迫離開劇組？　陳偉琪：有啲悲傷！

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，除了熊氏一家，不少角色都非常入屋，當中包括「細龍生」鄭世豪和「細龍太」陳偉琪，而今晚（5/7）的劇情就主要圍繞兩人的關係。

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雖然鄭世豪和陳偉琪最後克服了難關，但女方卻因為覺得身心俱疲，而決定離開香港到美國放大假散心，臨行前更發了一個短訊給男方，指自己玩夠便會回港。在飛機上，她便與死黨「David」湯盈盈道別：「我今次走，自己唔知幾時返嚟。我雷珍妮係草原上嘅一匹野馬，我唔係家禽，我唔可以俾人馴養，喺我未搵到真正嘅自己之前，我係唔會返嚟。」令不少觀眾認為她離開劇組。

陳偉琪在戲中到美國散心。（《愛．回家之開心速遞》畫面）

陳偉琪接受《香港01》訪問時承認今集播出之後會暫別《開心速遞》：「因為我都要去美國參加豎琴比賽，要睇我月尾返嚟之後，劇組會點安排，我暫時都未會點。」提到她在Instagram貼出一段鄭世豪獻唱周興哲《你好不好》的短片，而她更以豎琴為對方伴奏時，她說：「係有啲悲傷，有Fans都話好慘，我都好唔捨得。」

在 Instagram 查看這則貼文 Vicky Chan 陳偉琪（@vthechan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 5 日 上午 5:40 張貼

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