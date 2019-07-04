【開心速遞】安凌CP戲假情真？　周嘉洛吳偉豪：收工一齊返屋企

無綫電視劇《愛回家開心速遞》周四（4日）舉行《夏日派對》活動，為收視成績節節上升祝捷，在6月24日（第609集）播出的《波比與群姐的前世今生（上）》，七天跨平台總收視達32.3點，繼續穩坐收視冠軍寶座。劇中主要演員周嘉洛、吳偉豪對收視成績再突破表示很開心：「好想Bobby（歐陽震華）多啲返嚟。」周嘉洛回應：「直程要寫個現代版角色畀Bobby！」

當記者問到周嘉洛、吳偉豪有沒有自己想延伸的故事線，他們說如果大學多些人就會更熱鬧。（梁碧玲攝）

說到不少觀眾都很喜歡金城安（周嘉洛飾）與朱凌凌（吳偉豪飾）之間的化學反應，他們就賣口乖說：「如果觀眾鍾意，我哋都鍾意。」問到他們在夏日有沒有什麼一同遊玩的計劃，周嘉洛說：「我哋成日都玩㗎啦！我哋收工會一齊返屋企！」及後重申是各自回自己的家。吳偉豪說：「經常一齊周圍玩！」他們又似乎十分了解彼此的Schedule，周嘉洛說：「我知道今日佢會去滑浪、聽日會去打波。」吳偉豪應答說：「我知道你今日、聽日都會喺屋企！」

周嘉洛吳偉豪都是Marvel粉絲，吳偉豪今天更穿著印有Marvel字樣的T-shirt。（梁碧玲攝）

日前《愛‧回家之開心速遞》播出《劇透者聯盟》一集，劇情說到眾人都十分懼怕被劇透，不難令人聯想到《復仇者聯盟》，而吳偉豪正正就是Marvel的忠實粉絲：「我入戲院睇咗兩次End Game，而家想睇第三次，因為Emd Game又上返映！」可見他對Marvel的資訊瞭如指掌，他又透露最喜歡Iron Man（鐵甲奇俠）和Captain America（美國隊長），皆因：「I look like him！」周嘉洛立即附和說二人身形很像，又說自己則喜歡Black Widow（黑寡婦）：「She is hot, that's it.」