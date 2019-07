【開心速遞】安凌CP戲假情真？　周嘉洛吳偉豪：收工一齊返屋企

無綫電視劇《愛回家開心速遞》周四(4日)舉行《夏日派對》活動,為收視成績節節上升祝捷,在6月24日(第609集)播出的《波比與群姐的前世今生(上)》,七天跨平台總收視達32.3點,繼續穩坐收視冠軍寶座。劇中主要演員周嘉洛、吳偉豪對收視成績再突破表示很開心:「好想Bobby(歐陽震華)多啲返嚟。」周嘉洛回應:「直程要寫個現代版角色畀Bobby!」

當記者問到周嘉洛、吳偉豪有沒有自己想延伸的故事線,他們說如果大學多些人就會更熱鬧。(梁碧玲攝)

說到不少觀眾都很喜歡金城安(周嘉洛飾)與朱凌凌(吳偉豪飾)之間的化學反應,他們就賣口乖說:「如果觀眾鍾意,我哋都鍾意。」問到他們在夏日有沒有什麼一同遊玩的計劃,周嘉洛說:「我哋成日都玩㗎啦!我哋收工會一齊返屋企!」及後重申是各自回自己的家。吳偉豪說:「經常一齊周圍玩!」他們又似乎十分了解彼此的Schedule,周嘉洛說:「我知道今日佢會去滑浪、聽日會去打波。」吳偉豪應答說:「我知道你今日、聽日都會喺屋企!」

周嘉洛吳偉豪都是Marvel粉絲,吳偉豪今天更穿著印有Marvel字樣的T-shirt。(梁碧玲攝)

日前《愛‧回家之開心速遞》播出《劇透者聯盟》一集,劇情說到眾人都十分懼怕被劇透,不難令人聯想到《復仇者聯盟》,而吳偉豪正正就是Marvel的忠實粉絲:「我入戲院睇咗兩次End Game,而家想睇第三次,因為Emd Game又上返映!」可見他對Marvel的資訊瞭如指掌,他又透露最喜歡Iron Man(鐵甲奇俠)和Captain America(美國隊長),皆因:「I look like him!」周嘉洛立即附和說二人身形很像,又說自己則喜歡Black Widow(黑寡婦):「She is hot, that's it.」