Karlie Kloss 拒絕再與Victoria's Secret合作：與品牌價值有分歧

成為Victoria's Secret Angel是不少模特兒的夢想，不過美國超模Karlie Kloss卻選擇摘去天使翅膀，終止與Victoria's Secret的合作關係。

美國超模Karlie Kloss 公開表示終止與Victoria's Secret的合作關係。（IG 圖片／karliekloss）

現年26歲、身高 188 cm Karlie Kloss，擁有一雙大長腿， 2011 年她首次登上Victoria's Secret 時裝騷，雖然當時還未成為「維密天使」，但是已經獲安排壓軸出場。兩年後 Karlie Kloss 正式簽約成為「維密天使」，2015年因進入紐約大學修習女性主義而暫別維密舞台，直到 2017 年才再度回歸。

Karlie Kloss 於2017年最後一次為Victoria's Secret行騷。（視覺中國）

Karlie Kloss 接受英國版《Vogue》訪問時，談及與Victoria's Secret的關係，她表示「維密天使」這個形象既無法反映最真實的她，也無法向全世界的年輕女性們傳遞關於美的定義，她說：「品牌對於美的定義和我想帶給時下女性的信息有所分歧。未來我希望可以專注其他方面的發展。」Karlie Kloss 坦言曾經害怕拒絕工作機會而失去工作，但現在她發現，只要她願意發聲，反而得到同行的尊重，她認為「只要自己能做主，就代表性感。我希望能樹立正面的範本，如果是自己不認同的事情，絕對不會參與」。

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Karlie Kloss雖然嫁給企業家男友Joshua Kushner，生活無憂，但她有自己的一套想法，沒有舉行奢華婚禮，只是與家人摯親分享這個重要時刻，早前邀請好友們補辦牛仔風婚宴Party，Karlie Kloss和老公都熱愛戶外運動，更熱愛大自然和動物，所以選在草原中舉辦自然風派對，Katy Perry和未婚夫Orlando Bloom都是坐上客。