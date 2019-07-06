【宋仲基宋慧喬離婚】男方父親首度發聲：一切都是我和仲基不足！

韓國女神宋慧喬與男神宋仲基於上月27日分別發表聲明，親證兩人正在辦理離婚手續，結束了他們這段只維持了一年零八個月的婚姻。雙宋於2016年因為拍攝KBS電視劇集《太陽的後裔》而擦出愛火花，展開了一段相差4年的姊弟戀，至2017年10月31日雙宋在群眾的祝福之下正式結為夫婦，成為一時的佳話。可惜，兩人最後卻走上了離婚之路，對於兩人離婚的原因眾說紛紜，至今一直惹來各方的揣測。

兩人曾經好sweet。(視覺中國)

早前於微博上就突然瘋傳一張雙宋的甜蜜合照，上載該照片的網民表示照片是來自宋仲基父親（下稱宋父）的手機，相片攝於2018年9月在宋仲基位於大田的家，相中的喬妹正在為老公慶祝生日，證明當時兩人的感情仍未出問題。宋父近日亦因雙宋離婚一事成為了新聞人物。有傳他因為兒子離婚而大受打擊致足不出戶，又傳他一直不滿宋慧喬年紀大。

有網民指呢張相係出自宋仲基爸爸手機。(微博圖片)

據韓媒報道，宋父昨日（5/7）向身邊朋友發短訊，首次提及雙宋離婚的事，內容大意是：「突然傳來不好的消息，非常抱歉。一切都是我和仲基不足，我會誠實處理好今次件事，為事件畫上句號，還請大家鞭策和支持，希望大家都過得健健康康，快快樂樂的。」今日有韓媒聯絡到宋父，他透露最近入院進行白內障的手術，不方便通電話。據悉，在宋仲基宣布離婚前一日，宋父仍有出席朋友的聚會，還與好友一起飲酒，但他當天比往常明顯喝得多了，亦較平日沉默，令在場的朋友都好擔心。

宋仲基爸爸。(SBS funE網上圖片)

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