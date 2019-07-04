雙宋離婚另有隱情？　宋仲基哥哥疑以中文成語暗串宋慧喬隻手遮天

「雙宋CP」宋仲基、宋慧喬前年結婚，上月27日發表離婚聲明，消息傳出後震驚亞洲娛樂圈。兩人離婚後，宋仲基的家人備受關注，日前傳出這場婚變與宋仲基的爸爸有關，而這回又傳出曾在北京學中文的哥哥宋承基動作頻頻，IG還出現驚人4字，疑似在暗串宋慧喬。

前陣子宋慧喬與朴寶劍一同演出《男朋友》，宋仲基哥哥宋承基當時還分享一家四口看弟媳演出的戲劇，力挺宋慧喬，不過當雙宋離婚消息傳出後，有網友卻發現哥哥IG上的這張照片已悄悄消失，甚至還取消關注宋慧喬。

宋仲基哥哥宋承基IG追蹤217人，但當中並沒有宋慧喬。（宋承基IG截圖）

有網友還發現，幾週前宋仲基哥哥曾替宋仲基宣傳新劇，當時有網友提到：「家人第一次面臨危機的時候，父母要對子女提出良好的勸告，懷疑真實的愛情。」並標註宋慧喬，豈料哥哥卻點讚這則留言，讓粉絲們不禁感嘆：「如果不愛，請別傷害。」

前陣子宋慧喬與朴寶劍一同演出《男朋友》，哥哥宋承基當時還分享一家四口看弟媳演出的戲劇，力挺宋慧喬。（微博@宋承基）

值得注意的是，宋仲基哥哥宋承基最近IG上的動態無意間出現4個中文字「以掌蔽天」。由於大陸粉絲對於這次的離婚仍舊偏向宋慧喬，因此被懷疑是刻意寫給宋慧喬與她的大陸粉絲看。

宋承基最近IG上的動態無意間出現4個中文字「以掌蔽天」。（宋承基IG截圖／微博@會火）

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