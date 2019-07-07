【街坊財爺】黃智雯成年冇新劇播出淪為炮灰：遲早都會播嘅

由鄭則仕、苑瓊丹、邵美琪和黃智雯（Mandy）主演的劇集《街坊財爺》原定於本月22日晚上8點30分播出，但日前突然有報道指TVB臨時轉陣，改播由譚俊彥、張振朗（Owen）主演的古裝劇《包青天再起風雲》。消息一出相信《包》劇的一眾演員都好開心，但亦有網民為《街》劇的演員抱不平，更有粉絲指已經有一段時間未看到Mandy的作品，等得好心急！

《街坊財爺》原定於7月22日播出。（網上圖片）

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受許志安和黃心穎偷食事件影響，Owen接連被拍檔心穎拖累，令有份主演的劇集《堅離地愛堅離地》及《牛下女高音》播映無期，而他參演的《機場特警》最近也有傳因為警民關係緊張被押後播映。由「劇王」變成多套劇都被抽起，Owen因而被網民封為「地獄黑仔王」。如今《包》劇即將播出，Owen同他的粉絲當然都好開心。

現改播張振朗（Owen）主演的《包青天再起風雲》。（IG@owencheung）

據知原定播出的《街》劇就會緊接《包》劇，順延至9月2日播出，令一班期待《街》劇的觀眾好失望。其實有份主演《街》劇的Mandy已經有一年未有新劇推出，而她對上一套劇集就是在去年初播出的《三個女人一個「因」》，據知該劇曾三度被抽起，最後被安排在「炮灰檔」星期日播放，這也是她繼《雜警奇兵》後第二套被放在星期日播放的劇集，Mandy更被網民封為「星期日女王」。Mandy在《三》劇中一人分飾三角，憑藉出色的演出成功奪得2018年雙料星馬視后。

黃智雯在《三個女人一個「因」》中一人分飾三角，演出大獲好評。（電視截圖）

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對於主演的劇集被抽起，Mandy在接受《香港01》訪問時就表示會接受公司安排：「節目經常都會有調動，遲早都會播嘅。（會唔會覺得唔公平，抹殺咗你嘅努力？）唔會啦！努力是必要嘅，劇集推出時，觀眾喜愛支持最重要！」據知Mandy拍畢的《街坊財爺》、《十八年後的終極告白》分別會在9月2日及16日首播，而在5月煞科的《降魔的2.0》，就暫時未知播出日期。

Mandy在《街坊財爺》中飾演社工Mary。（TVB YouTube影片截圖）

Mandy再與馬國明、胡鴻鈞合作拍攝的《降魔的2.0》暫時未知播出日期。（IG@wong_manman）

雖然有不少網民為Mandy抱不平，更指她近年多套劇都被抽起或改期，好不容易等到《街坊財爺》宣傳將會播出，誰知道又是空歡喜一場，但Mandy就表示自己反而更期待開拍新劇：「我好心急同期待8月新劇拍攝，係時裝劇，係一個好有挑戰同特色嘅角色，需要做好多功課，具體等公司公布啦。嚟緊月中都會到法國上戲劇課，希望再深造一下。（特登去上堂為新劇準備？）其實之前已經跟過呢位老師，今次夾到時間去法國上堂，竟然夢想成真，好想畀自己睇多啲嘢。」

早前Mandy與一眾拍檔出席宣傳活動，想不到最後《街坊財爺》改期播出。（IG@wong_manman）