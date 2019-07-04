《街坊財爺》被臨時抽起　黑仔王張振朗終於有劇播

由鄭則仕、苑瓊丹、邵美琪和黃智雯主演的喜劇《街坊財爺》原定於本月22日播出，但突然傳出TVB決定臨時轉陣，改播由譚俊彥、張振朗和胡定欣主演的古裝劇《包青天再起風雲》，據傳一切節目調動決定，都是TVB高層本週二（二日）開會後的決定，此消息一出《包》劇演員當然開心，張振朗就應該更開心，除了因為幾套劇被抽起外，而家終於有喜訊外，更重要是得到高層寵愛，有傳高層都知張振朗幾套劇被抽起所以不開心，加上《包》劇亦是有水準的作品，所以作出臨時改動的決定。

對於臨時轉陣的消息，《街坊財爺》的監製梁材遠坦言接受媒體訪問時就坦言劇集被抽起，他更擔心苑瓊丹已買機票回港宣傳。而Kent哥接受《香港01》訪問時亦講道：「冇問題，由公司安排。」，相當大方。

臨時被抽起！（網上圖片）

Kent哥就話冇嬲！（資料圖片）

自許志安黃心穎出軌事件曝光後，作為事件中最無辜的受害者張振朗接連受黃心穎拖累以致有份主演的《堅離地愛堅離地》及《牛下女高音》都被抽起，最近就連他有份演出《機場特警》都因近日警民關係因「反逃犯條例」的遊行示威而變得緊張，傳出押後播出，張振朗更被民封為「地獄黑仔王」！

入行已有8年的張振朗是近年TVB力捧的小生之一！（IG圖片/@owencheung）

張振朗成為最無辜受害者！（資料圖片）

對於公司安排，他就稱：「平常心，因為套劇係一部經典，都希望觀眾會接受。（話係高層想𠱁返你？）我相信唔係，公司有佢地決定，我一向都係順其自然做好自己。（《包青天再起風雲》係咪拍得好辛苦？）我好記得因為當時整傷咗條腰，所以導致所有打鬥場口放係內地到拍，連續三十日拍完打戲再接另一組文戲每日訓得兩三個鐘，試過墮馬，打到兩隻手舉唔起。但係好開心嘅係武術指導大師兄好用心，教咗我好多嘢，令我愛上咗動作戲，同埋我唔怕辛苦，只係希望畫面出嚟效果好！」

唔知其他演員知未呢？（網上圖片）

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