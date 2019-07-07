屎萊姆 YouTube公布兒子早產　太太患併發症緊急開刀勁驚險　

網絡紅人屎萊姆除了活躍於YouTube之外，去年更簽約英皇娛樂成為旗下藝人，日前他與太太屎嫂程程在個人頻道上公布已誕下囝囝Isaac，同時分享了分娩的驚險過程，原來程程在懷孕期間患上妊娠毒血症，幸好她及時發現到醫院求醫，並在醫生安排下緊急開刀產子。由於Isaac早產兩個月，所以仍在初生嬰兒深切治療部（NICU）。

YouTuber屎萊姆和太太程程在個人頻道上公布生B喜訊，同時分享了驚險的分娩過程。（影片截圖／屎萊姆的3次元）

屎萊姆在片中表示，當日程程到友人家聚會，上廁所時感到有股暖流流出，好像來經一樣，發現是一堆帶血的固體，當時她非常冷靜並立即到醫院求醫，醫生指她胎盤剝落，血壓非常高而且有蛋白尿，這些都是妊娠毒血症的徵狀，所以安排緊急開刀產子。

屎萊姆表示程程在生產前兩天才做完產檢，當時尿液和血壓都正常，但隔天就患上妊娠毒血症是意料之外的事。程程生產後，一度因為自己患上妊娠毒血症而感到難過，質疑自己是不是在懷孕期間有什麼做得不足或失當，導致有這個病，不過護士開導她，指目前醫學上未找到妊娠毒血症的成因，而且近十年來愈來愈多孕婦患上這個病症，千萬不要怪責自己，當下最重要的是照顧好BB，伴隨他成長，令程程非常感動。

程程問老公有沒有想過會失去自己，屎萊姆回憶當日情境，依然猶有餘悸。（影片截圖／屎萊姆的3次元）

妊娠毒血症通常發生於第三孕期（即孕期七至九月），徵狀為胎盤剝落、高血壓與蛋白尿，病情嚴重時可能會發生溶血反應、血小板過低、肝或腎功能損傷、水腫、肺水腫或視力障礙，威脅孕婦和胎兒生命危險，是懷孕期間最常見的死亡原因。

幸好程程及時發現身體異常而求醫，她問老公屎萊姆當時有沒有一刻擔心過會失去她，屎萊姆一臉猶有餘悸地答：「有啊，我嗰刻真係好驚好驚。」其實生仔真係搵命博。