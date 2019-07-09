一年一度「香港中學文憑考試」（DSE）周三（10/7）放榜，無綫電視本來會在2019年7月9日放榜前在APM舉辦《放榜前的一個晚上》活動，為應屆考生打打氣，而活動於上年也有在APM舉辦，不過TVB和APM的facebook專頁在昨日（8日）就齊齊公布活動會取消。

APM原本會在今日舉行活動。（網上圖片）

本來TVB會於今晚8時在觀塘APM商場舉辦的DSE放榜前打氣活動，邀請到一眾歌手藝人出席，包括陳柏宇﹑王灝兒（JW）﹑Tonic﹑Super Girls﹑關楚耀﹑麥明詩和馮盈盈等等。不過昨日APM和TVB的Facebook專業就發文指活動會取消，內容如下︰由於節目調動，big big channel 原訂2019年7月9日晚上8時於 apm 舉行的 “放榜前的一個晚上” 將會取消，不便之處，敬請見諒。」而發帖沒有清楚說明活動為何取消。《香港01》記者聯絡麥明詩（Louisa），她以短訊回覆確認活動已被取消，是昨天收到取消通知的，不過對於不舉行活動的原因，她就指「唔清楚」，被問到會否感到可惜，她就話「當放假」。

昨日TVB在Facebook宣佈取消活動。（Facebook截圖@TVB）

活動宣布取消後，不少網民留言表達不滿︰「強烈譴責TVB傷害考生心靈！」﹑「唉，我地成班應屆dse生而家都唔知點，好X大壓力呀！」等等。其實從2007年至2010年﹑2012至2016年及2018年，TVB都有與APM合辦《放榜前的一個晚上》音樂會，邀請歌手藝人表演為應屆考生打氣和減壓，而在2017年，TVB也曾取消活動，改播《一起Download的日子》，為big big channel的宣傳活動。

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