【DSE放榜】繼APM後V city跟住取消　TVB得罪網民後果嚴重　

一年一度「香港中學文憑考試」（DSE）周三（10/7）放榜，無綫電視本來會在2019年7月9日放榜前在APM舉辦《放榜前的一個晚上》活動，為應屆考生打打氣，而活動於上年也有在APM舉辦，不過TVB和APM的facebook專頁在昨日（8日）就齊齊公布活動會取消。

APM原本會在今日舉行活動。（網上圖片）

除了APM之外，今天晚上於V City舉行的「DSE放榜派對」，有馬國明、江嘉敏、林秀怡、譚永浩作嘉賓，也宣告取消。V City於其facebook上指：「因應場地限制及顧及公眾安全，V city決定取消原定今晚舉行的DSE放榜派對。」

繼APM後，V city也宣布取消TVB活動。（Facebook@Vcity）

TVB今次得罪網民，隨時一身蟻，因為如果TVB每搞一次活動就有人踩場搞事，次次都取消，真係有排蝕！已經有網民列出TVB藝人之後的公開活動，唔知會唔會連藝人都出事呢？

日期： 14/7/2019 活動： 置富Malls‧OSARU NO MONKICHI『夏日狂熱運動會』開幕禮 嘉賓： 馬國明。 時間： 14:00 地點： 紅磡都會道6-10號置富都會L7大堂（陳志嵐攝）