【開心速遞】細龍太告別劇組終極一次出場　拎豎琴準備出戰世界賽

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》至今已播出了600多集，收視和口碑均愈來愈好，劇中亦有多個角色都深受劇迷與網民的喜愛，其中一個就是陳偉琪（Vicky）飾演的細龍太Jenny喇。早前Vicky所演的細龍太演技就備受讚賞，角色好有發揮，正當大家都期待她有更多的精彩演出之際，她竟然突然離開了劇組，告別該劇。其實今次是為了配合Vicky即將要到美國出戰「世界表演藝術錦標賽」（World Championships Of Peroforming Arts，簡稱WCOPA），所作的安排。不過Vicky坦言為此感到傷感，也不知到日後可有機會再重返劇組，令到她和網民都好不捨。

Vicky將會出戰國際比賽。(ig@vthechan圖片)

日前，See See TVB的facebook專頁就post了該劇最新主題曲的2分鐘加長版MV，在影片裡終於可以睇晒到底負責主唱的「一家人」有那幾位，包括有熊樹仁 (單立文 飾)、David姐 (湯盈盈 飾)、熊尚善 (滕麗名 飾)、熊若水 (呂慧儀 飾)、熊心如 (蘇韻姿 飾)、龔燁 (張景淳 飾)、大小姐 (林淑敏 飾)、送水輝 (許家傑 飾)、金城安 (周嘉洛 飾)、朱凌凌 (吳偉豪 飾) 以及細龍生Max (鄭世豪 飾) 。至於片頭就多了熊樹根 (劉丹 飾)、大龍生 (羅樂林 飾)、KC (歐瑞偉 飾) 、Terry (李偉健 飾) 以及潮偉 (袁文傑 飾) 參與。然而，無論是唱主題曲又或是拍片頭，都竟然沒有人氣高企的細龍太份！

佢哋就係「一家人」。(see see tvb fb截圖)

幸好在MV的片尾還有彩蛋，細龍太終於有得出場。彩蛋寫住過了四小時後，群姐 (許思敏 飾) 正在清理拍MV現場的紙碎，細龍太就拿住豎琴匆匆趕到，當她得知大家在四小時前，已經錄完歌拍完MV兼且走埋之後，即嬲豬地說：「四個鐘頭我化妝整頭都唔夠啦，依家主角都唔等？我咁靚，我雷珍妮梗係要整靚啲㗎啦......」相信呢幕暫時是細龍太最後一次出場了，未知是否因為她要離開劇組，所以不安排她參與唱主題曲和拍片頭。Vicky今個月將會飛往美國加州洛杉磯荷里活參加總決賽，屆時她會表演多種樂器，其中一樣就是彈豎琴。

細龍太同群姐喺彩蛋入面出場。(see see tvb fb截圖)

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