【開心速遞】全新主題曲即將出爐　大合唱取代黃心穎舊有獨唱版

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》已衝破了600集，已正邁向700集，收視和口碑依然強勁。原本該劇的主題曲是由黃心穎主唱的《在心中》，不過卻因為月前發生了安心出軌事件後，而迅速被抽起，改以該首歌的純音樂代替。TVB至今依然未有為該劇換上新的主題曲。

《開心速遞》主題曲之前由黃心穎主唱。(tvb電視截圖)

有網民就提議找由劇中的熊樹根 (劉丹 飾)、龍敢威 (羅樂林 飾) 、譚道德 (陳榮峻 飾) 以及豹叔 (黎彼得 飾) 這四名耆英所組成的Hip Hop組合「大四喜」，去唱新的主題曲，並用他們那首freestyle唱的「乜嘢係IG我哋唔知，淨係知......」洗腦歌來改編，也有網民提議可以讓劇中的演員一起唱，令大家聽落更有親切感。

由熊樹根、龍敢威、譚道 以及豹叔四名耆英所組成的Hip Hop組合「大四喜」。(tvb電視截圖)

等了咁耐，相信大家都等得好心急喇，See See TVB昨日就於官方facebook網頁出post宣布，《開心速遞》將於6月24日開始轉新的主題曲喇！不過就沒有公布會由誰去主唱，宣傳短片中訪問了多個劇中的主要角色，但他們都未有透露到底是邊個唱的，有些對消息三緘其口，有些就亂咁講。《香港01》就訪問了該劇的監製林建祥，他表示是由劇中演員主唱最新的主題曲：「唔止一個人唱，有男有女，例如有熊家三姊妹、朱凌凌同金城安，仲有幾個㗎。」他暫時只肯透露咁多喇，至於會否換片頭畫面亦沒有回答，相當神秘，可能要到24號當晚才可以知道全員名單了。

監製林建祥表示熊家三姊妹有份唱新主題曲。(youtube截圖)

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