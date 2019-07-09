黃建東首拍旅遊節目要食蟲　同簡淑兒跟肥媽佛山搵食　

「惡搞王」黃建東一向鬼主意多多的，早前因為二次創作陳偉霆手錶廣告而人氣再度急升，入行八年更首次有機會拍攝旅遊節目《識玩旅行團》，跟肥媽同簡淑兒（Jessica）去佛山品嚐美食。

黃建東第一次拍旅遊節目就跟肥媽搵食，想唔肥都難呀！

黃建東第一次拍旅遊節目好興奮亦好重視，特別帶備定之前拍「PPAP學廣東話」嘅長衫同埋狼衫等戲服睇下用唔用得着，「結果套長衫好夾發明西樵大餅嘅官員嗰段，而套狼衫就好夾去動物園用可以同啲動物打成一片，希望喺節目內騷啲黃建東扮鬼扮馬嘅本色，令觀眾睇得開心啲。」

黃建東今次攞正牌跟肥媽同簡淑兒去佛山周圍品嚐美食，除了重了3KG之外，更首次挑戰食蟲：「第一次食蠶蟲煎餅，食嘅時候好驚自己會反胃嘔返出嚟，點知原來好似蝦乾脆卜卜一啲都唔難入口。另外亦係第一次整西樵大餅同埋玩越野賽車，玩賽車時要輾過一些大泥窪非常刺激，玩完後連底褲都被泥水盡濕，不過令我返到香港好想快啲買車。」

黃建東特別帶定之前拍「PPAP學廣東話」嘅長衫同埋狼衫等戲服，拍攝期間亦有大派用場。

另外，黃建東更第一次到水上樂園拍節目，他坦言自從選港男後都冇試過濕身拍節目，本身他想只穿泳褲豁出去，後來驚嚇親觀眾，所以決定穿回上衣收起腩肉，他還笑指拍檔Jessica比他還密實，所以這個節目的玩水環節非常合家歡。

兩位主持都好密實，水上環節絕對合家歡。