NU'EST本月底來港開演唱會　親筆寫中文訊息約定粉絲見面

韓國人氣男團NU’EST將於本月27日假香港亞洲博覽館HALL 10舉行「2019 NU’EST CONCERT 《Segno》 IN HONG KONG」演唱會。NU’EST早前已透露為今次演出準備了中文歌，而今日（9/7）NU’EST五位成員Aron、JR、白虎、旼炫及Ren更為香港L.O.Λ.E.（NU’EST粉絲）送上驚喜，約定粉絲月底見面！

NU'EST近日開展亞洲巡迴演出，而香港站將於本月27日舉行。（視覺中國）

NU’EST除了發放最新自拍照之外，又特地親手寫了「準備好未呀？」的字條，大騷中文實力向粉絲隔空告白。字跡雖然稱不上秀麗，但以外國人寫結構繁複的繁體字來說，絕對是「有板有眼」。今次NU’EST香港演唱會，所有購買VIP門票的粉絲將可以跟NU’EST近距離擊掌或參加歡送環節；而持有其他門票的粉絲則有機會獲得巡迴限定文件夾。所有購票的粉絲更將會獲贈官方海報乙張。

NU'EST五位成員發放最新自拍照，又寫上「準備好未呀？」的字條，大騷中文實力。（德碩文化提供）

NU'EST又透露將會在香港演唱會表演中文歌。（視覺中國）

NU'EST越南粉絲見面會相片