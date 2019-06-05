黃旼炫重返NU’EST感幸福 　同Wanna One成員保持聯絡

韓國男團NU’EST成員黃旼炫今日（5/6）現身香港海港城出席品牌活動，今次是他首度以個人身份來港，吸引大批粉絲到場支持，亦有不少途人圍觀，因而迫爆三層商場，場面非常墟冚。眼見眾多粉絲支持自己，黃旼炫覺得既榮幸又開心，他更特別以廣東話「大家好」向在場傳媒和粉絲打招呼。

黃旼炫今日現身香港海港城出席品牌活動。（陳順禎攝）

黃旼炫早前完成限定男團Wanna One一年半使命重返NU’EST，而NU’EST繼2016年後再度推出新作，他坦言得到粉絲們的愛，進行宣傳活動時感到非常幸福，黃旼炫更透露NU’EST將於下個月舉行香港演唱會，畢竟相隔4年再度以完整體舉行演唱會，所以將會為香港粉絲呈獻特別演出。有在場記者問到黃旼炫有否與Wanna One成員聯絡，黃旼炫則大方表示：「有啊，經常聯絡。」

眼見眾多粉絲到場支持自己，黃旼炫感到既榮幸又幸福。（陳順禎攝）

黃旼炫早前遠赴米蘭參加時裝周，又出席各大時尚活動，不過他謙稱自己不是時尚達人，只是常常關心時裝界動態。另外，NU’EST成員Aron曾大爆黃旼炫愛照鏡，問到黃旼炫是否覺得自己是美男，黃旼炫靦腆表示：「粉絲常常這樣說，那感謝大家（讚美）了。」

採訪期間，現場粉絲為偶像熱烈歡呼，黃旼炫唯有示意粉絲們安靜片刻。（陳順禎攝）

更多圖片