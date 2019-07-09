陳建州另類教游泳訓練方式　拋高孖仔撻落水嚇親網民

台灣藝人陳建州（黑人）與范瑋琪婚後育有4歲雙胞胎兒子飛飛、翔翔，趁着夏日，黑人近日帶着一對孖仔去游泳，不過黑人獨特的游泳訓練招式，引來不少爭議。

台灣藝人陳建州日前帶一對孖仔去練水。（IG圖片／blackielovelife）

近日黑人在IG曬出教導兒子游泳的影片，他認為「孩子在學各項才藝課程之前，必須先學會游泳，危急時不僅可以自救還可以救人」。影片所見，黑人讓兒子踩在他的胸膛上，並用雙手扶著兒子的腰，接著用力將他往上拋，兒子也順勢躍入水中，是名副其實的「飛翔」，黑人指這是用他爸爸以前教導他的游泳方式來教兒子。

雖然飛飛、翔翔從高躍進水中也毫無懼色，玩得不亦樂乎，但看得網友們膽顫心驚，認為這種訓練對小朋友來說有點危險，紛紛留言直呼：「要小心飛翔的頸部！」、「我怎麼覺得你是在投藍！」、「會被范范罵吧！」、「老婆在你後面現在很火！」、「當黑人的孩子好刺激！」適量的危險動作可以訓練孩子的膽量，和探索新事物的勇氣，不過家長也應尋求專業意見，量力而為和做好安全措施。

黑人將孩子拋高跳入水，有網友擔心會傷及頸椎。（IG圖片／blackielovelife）