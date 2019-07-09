【白色強人】槍撃案疑犯盧海鷹大有來頭　《少林足球》一扑成名！

TVB《白色強人》進入結局篇，最新一集就講到《白色強人》商業大廈發生槍擊案，有精神失常的營業員槍傷上司，還在辦公室脅持其他多名人質，蘇怡（唐詩詠飾）、洛雯（李佳芯飾）、懷德（何廣沛飾）奉命到場搶救槍傷人質。而該名飾演精神失常的營業員的特約演員就是盧海鷹（Leo），他曾參演過多部電影，最著名一部就是《少林足球》！

現年38歲的Leo在劇中雖然只是演一名精神失常的營業員，但演技精堪的他都有不少戲份，其中在玻璃窗前玩槍，將神經質的一面演得出神入化，令人難忘。不過，講到最深刻的演出莫過於Leo在《少林足球》中，拿着木棍一棍又一棍毆落星爺個頭：「鐵頭功吖嗱！鐵頭功吖嗱！」Leo接受《香港01》訪問時稱：「其實我係星爺fans，當年《少林足球》喺時代廣場有搞招募演員，我晨早7點就去排隊，諗住入唔到都起碼可以見星爺一面。咁我準備咗扮李小龍，又扮星爺同埋棟篤笑之後，就入選有機會參演。」

有冇熟口熟面？（電視截圖）

點撃重溫Leo演技！

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問到當年的難忘事，Leo就指：「當時拍攝就係星爺演一次，我跟住佢演，純粹係模仿佢。最記得就係佢同講：『嗱，唔好留力呀，留力就唔好睇，照扑落嚟！』佢真係一個極度認真嘅人，而我又真係好大力咁照扑，前前後後扑咗10幾棍。咁拍完，我見星爺面不改容，就攞支棍扑自己，雖然係道具但其實真係幾痛，所以佢真係好犀利！」

拍《少林足球》！（受訪者提供）

同柏芝都有戲！（受訪者提供）

點撃下圖重溫當年《少林足球》點扑星爺！

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除了《少林足球》，Leo亦參與過不少演出，包括《老夫子2001》、《9個女仔1隻鬼》、《寒戰》等等，他目前除了是TVB的特約演員亦會參演舞台劇和拍攝等工作。問到目標，Leo就稱：「其實之前我都有全職做幕後，入導演組做副導演，但我始終都係鍾意做戲，希望有多啲演出機會。」