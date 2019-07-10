【多圖】超模何穗露背裝仙氣滿瀉　一轉身驚艷網友：美到窒息！

內地超模何穗擁有178公分的高䠷身材，外型亮麗加上皮膚白滑，令她在時尚界備受矚目，更是「維密天使」之一。何穗經常在IG分享生活照，最近Post了一系列旅遊靚相，穿上黑色露背裝的她，一個背影已經十分吸睛，想不到她一轉身更令人驚喜！

何穗最近在IG分享了自己的旅行靚相，一身露背裝十分吸睛。（IG@hesui923）

何穗在2011年首度獲內衣品牌Victoria’s Secret邀請行騷，成為繼劉雯後第二個登上維密舞台的內地超模。她憑着甜美樣貌、高䠷白皙的嬌好身材，成為東方天使的代表，更因為仙氣滿滿被粉絲稱為「何仙姑」。

何穗身形高䠷，皮膚白滑，被粉絲稱為「何仙姑」。（IG@hesui923）

何穗多次登上Victoria’s Secret的舞台行騷。（IG@hesui923）

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在最新的旅遊靚相中，身穿黑色套裝的何穗，大方展現白滑玉背，畫面十分養眼。只見她一轉身，胸前Deep V到肚臍的設計，在黑色薄紗的襯托下完美呈現Fit爆身形，驚艷不少網友，紛紛留言：「美翻了」、「何仙姑也太美了吧」、「美到不能呼吸」！

想不到正面更驚喜！（IG@hesui923）

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