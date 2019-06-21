【多圖】黑澀會Apple峇里島為好友慶生　歎懸崖泳池狂影靚相

前黑澀會美眉成員Apple（黃暐婷）同妹妹瑤瑤（黃喬歆）是圈中出名的姊妹花，兩姊妹不止樣貌甜美，身形更堪稱完美，深受粉絲歡迎。雖然兩人經常出雙入對，但最近Apple就撇低細妹，與一班好友去了峇里島旅行。眾人不但到知名景點打卡，還拍了不少靚相，Apple更在IG Post了大量的性感泳照，大派福利！

最近去了峇里島旅行的Apple，都有去知名景點Bali Swing打卡。（IG@appleweiting）

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以藍色Bikini上陣的Apple，先是在度假別墅的泳池邊擺出多個Pose影相，玲瓏曲線一覽無遺！之後還體驗了景色一流的懸崖泳池，就連Apple都忍不住驚呼：「腳下的泳池玻璃都看的到底下海浪在拍打，拍的我心裡毛毛的～但是風景真的美！往下看一望無際的沙灘海洋搭配夕陽，非常震撼。」靚人加靚景，一班粉絲紛紛留言大讚Apple擁有完美身材及超高顏值，女神當之無愧！

藍色Bikini更襯托出Apple皮膚白滑！（IG@appleweiting）

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Apple早前在IG分享了一系列同細妹瑤瑤到越南玩的照片，兩姊妹齊齊以泳裝上陣，大展Fit爆身形！Apple還笑言自己身材不及妹妹：「妹妹的身材依然逼死人！但是我相信麻辣鍋和清粥小菜都有人喜歡，是吧？」

Apple同細妹瑤瑤係圈中出名的姊妹花。（IG@appleweiting）