【多圖】林志玲手抱大公仔現身機場　肚凸凸孕味濃奉子成婚？

現年44歲的台灣第一名模林志玲 (Chiling) 於6月初突然在微博以及IG宣布與37歲的日本男團EXILE 的成員AKIRA閃婚，並留言指：「愛與勇氣，我結婚了！有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福。」消息震驚全城。女神終於找到真愛，她的粉絲和網民都紛紛送上祝福。而結婚的下一步當然就是生BB啦，所以大家都好關心Chiling何時會做媽咪。當時亦有傳Chiling是奉子承婚，但她的哥哥林志鴻已經代為否認了。

Chiling早前仲大曬23寸螞蟻腰。(微博圖片)

婚前現身機場穿露臍裝 澄清肚凸「新相」是舊照

Chiling宣布結婚前，曾被拍到現身上海機場，穿上露臍mini Tee的她，360度騷出了她的23吋螞蟻腰，非常養眼又搶鏡。婚後的她依然繼續工作，每次現身公開場合都以索爆靚樣同Fit爆身材示人，即使成為人妻也一直keep住最佳狀態。可是今日網上卻瘋傳幾張她在機場被野生捕獲的照片，相中的她明顯肚凸凸，還手抱一隻大公仔，且靠近腹部位置，令人懷疑她刻意遮肚，孕味極濃，網民更留言恭喜她經已和老公造人成功，更有人說，指目測應該已有三個月身紀。不過林志玲方面就回應了內地傳媒，表示該輯相其實是去年11月影的舊相，又指如果有好消息會跟大家分享。

Chiling竟然會肚凸凸！(微博圖片)

點擊下圖逐格睇Chiling肚凸凸嘅舊相，以及佢其他索爆靚相：