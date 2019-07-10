【港姐2019】15位候選佳麗首晤新聞界　夏威夷Look展現青春活力

《2019香港小姐競選》經過兩輪面試後，共有15位候選佳麗入圍。繼日前眾人到大會指定髮型屋進行髮型改造之後，一眾佳麗近日已經開始接受連串訓練，務求以最佳狀態示人，今日（10日）15位佳麗首晤新聞界，與傳媒及大眾正式見面。

15位候選佳麗今日（10日）首晤新聞界，眾人以色彩繽紛的夏威夷Look亮相。（葉志明攝）

15位佳麗以不同顏色的服裝亮相，色彩繽紛，充滿夏威夷風情，襯托出她們青春活力的一面。一眾佳麗清一色以短裙及一字帶高踭鞋上陣，更能凸顯她們修長的身形。而上身的着裝就有不同選擇，當中大熱門佳麗黃嘉雯（Carmaney）就以桃紅色斜膊Crop Top亮相，十分吸睛。

被視為大熱的黃嘉雯（Carmaney）以桃紅色Crop Top亮相，相當吸睛。（葉志明攝）

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而YouTuber蔡嘉欣（Kayan）、馮盈盈師姐楊慧敏（Mina）就以花紋露膊上衣襯短裙亮相，展現完美肩頸線。

蔡嘉欣（Kayan）皮膚白净，身形匀稱。（葉志明攝）

馮盈盈師姐楊慧敏（Mina）笑容甜美，鎖骨也十分吸睛。（葉志明攝）

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由首輪面試就已經因為高䠷身形備受矚目的楊詠彤（Katy），打扮相對較為密實，但一樣憑着178cm的身高成功突圍而出，成為全場焦點！

178cm的楊詠彤（Katy）是全場佳麗最高的一位，完美展現九頭身比例。（葉志明攝）

現年23歲的王菲已經有幕前經驗，表現都相當自信。（葉志明攝）

陳熙蕊（Blossom）只有88.8磅，最輕磅！（葉志明攝）

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