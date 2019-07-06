【港姐2019】蔡嘉欣被爆有紋身成入圍阻礙？　與網友互動無懼流言

2019香港小姐競選已經進行了兩輪面試，被視為今屆大熱的蔡嘉欣（Kayan），順利入圍晉身複試。不過原本是KOL的Kayan，自參選以來就是非多多，被網民爆出不少黑歷史，更被發現她大腿外側有紋身，而有紋身者一向都會被Out，但Kayan卻順利入圍，令不少網民大感好奇。

蔡嘉欣（Kayan）成功入圍複試。（資料圖片）

25歲的Kayan是一位YouTuber，在IG有超過11萬粉絲。（IG@kayan.c）

根據TVB公布的香港小姐2019參加資格中，只要年齡是介乎17至28歲，從未懷孕、不受任何合約束縛，就有參選的資格！雖然未有明文規定，但TVB非戲劇分部經理暨節目監製何小慧去年曾表示，港姐首輪面試主要以外表、背景等基本資料作入圍考慮，但有整容及紋身者，以及涉及合約問題的一律不作考慮。據知在進行首輪面試時，設有泳衣環節，一眾參賽者要將頭髮全部紥起，並着上泳衣展示體態，評審會從參賽者的身形至內在作為整體考慮。

Kayan在首輪面試時就已被視為大熱。（資料圖片）

在IG坐擁超過11萬粉絲的Kayan，一直備受關注。早在首輪面試時就被網民力數她數宗罪，包括指控她拜金，經營的網店賣平價淘寶衫充當高檔貨等，話題多多。近日更有眼利的網民發現在Kayan的泳照中，明顯露出大腿外側的紋身，可能會影響她入圍的機會。不過Kayan在第二輪面試時接受訪問表示：「有幸入圍，着泳衣嗰陣大家可以留意下。」

從Kayan的泳衣相中可見她大腿外側有紋身。（IG@kayan.c）

點擊下圖睇真啲：

+ 10 + 9 + 8

雖然連日來是非不斷，但Kayan都無懼流言，在網上與粉絲互動，並逐一解答網民的問題。被問到參選港姐的原因時，她答道：「我想睇下我嘅人生會唔會有更多其他嘅可能性，如果有幸入圍，我相信呢一個會係人生一段難得而獨特嘅經歷。」對於被網民爆黑歷史，她就表示在意料之內：「畢竟我真係太多歷史留咗喺網絡界，咁多年嚟都學識咗好多，快樂是一種選擇，擁抱接納批評，坦然面對。」更感激一班粉絲及男友的支持！

Kayan大方面對被揭黑歷史。（IG@kayan.c）

Kayan在IG Story回答網友的問題。（IG@kayan.c）