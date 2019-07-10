【多功能老婆】台慶劇位置「壽終正寢」　周柏豪網上表態是死因？

無綫（TVB）日前正式公布今年「Amazing Summer」陣容，除了現正於翡翠台播放《好日子》外，蕭正楠、林夏薇主演的《十二傳說》和譚俊彥、張振朗主演的《包青天再起風雲》亦會在「暑假檔」與觀眾見面。當然，排住隊等出街的不止上述兩套劇集，觀眾熱切期待的《殺手》、《降魔的2.0》、《解決師》和《多功能老婆》亦已經蓄勢待發，更好有可能在台慶檔期亮相！當中陣容最勁的絕對是《多功能老婆》，除了有金牌編劇陳寶華擔任總監製，更有金像影后楊千嬅坐鎮，實屬台慶劇的不二之選。

楊千嬅主演的新劇《多功能老婆》本身好有機會成為本年度的台慶劇，可是……（《多功能老婆》海報》）

不過，最近有內部消息流出，指《多功能老婆》已鐵定不會在台慶檔期播出，最早要等下年4月先可以同觀眾見面。其實不少網友較早時間已經收到相關消息，更認為TVB的暫緩決定與男主角之一的周柏豪在Instagram、微博等社交網站上多次表態一事有關。不少反對「《逃犯條例》修訂」的網友見此便指自己會聲援周柏豪，希望《多功能老婆》能夠如他們當初期望在台慶檔播出。

周柏豪就「《逃犯條例》修訂」議題多次在網上表態，又公開呼籲網友登記做選民，雖然有不少人力撐，但亦有支持「《逃犯條例》修訂」的人士留下負評。（Instagram/@punkhippie）

雖然，不少人認定《多功能老婆》暫緩播出與周柏豪網上表態有直接關係，但事實上這個只是近因，並非事件的起點。據可靠消息指，TVB一直打算將《多功能老婆》以網劇形式在內地播放平台播出，可是TVB一直未能與有關平台達成共識，所以高層最後決定暫時押後播出時間。《多功能老婆》總監製兼總編審接受《香港01》訪問時沒有否認亦沒確認消傳聞，僅回覆一句：「我冇收到任何排播或者抽起嘅消息。」

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