黃宗澤再唱改編版《K歌之王》　程美段護士look勁吸睛

黃宗澤（Bosco）2008年進軍樂壇，因同年與歌神陳奕迅（Eason）合唱《K歌之王》，被網民瘋狂恥笑唱功，其歌唱事業以另一種方式爆紅，此歌更成為Bosco的經典之作，網民笑言「樂壇欠澤仔一個交代」。10年過去，Bosco未有放棄歌唱夢，最近因拍廣告再戰歌壇，推出新歌《發夢之王》，自己給自己交代，以自嘲方式不管外界如何踐踏自己夢想，都不放棄追夢的精神。

網民經常說樂壇欠澤仔一個交代，今次澤仔自己還自己一個交代。

邊度跌低就邊度起翻身，黃宗澤再戰樂壇新歌《發夢之王》，由陳詠謙為舊歌《K歌之王》譜上新詞，柳俊江執導MV，以瘋人院為背景，故事中的Bosco飾演發夢歌神黃宗澤，因一次演唱失誤，10年來被網民網上恥笑唱功，最終被送進瘋人院。在瘋人院中，他遇上了同樣堅持夢想卻被人嘲笑的追夢人，包括早前勝出幪面超人變身比賽，紅到日本的KOL豆腐；曾贏得《英雄職盟(LOL)》全球大專冠軍的職業電競選手ISSAC；《狂舞派》中的「奶茶」Lydia與及夢想成為藝人的日本少女手槌流香。

這些人包括Bosco都因為追夢而受盡外界冷嘲熱諷，但憑著「眾人恥笑，我續追」永不放棄的精神，繼續努力追求夢想。歌詞中不乏自嘲，例如「我已經失去自由／禁絕唱K／觀眾叫澤仔聲帶切除／盡快處理」、「人人亦知我／低兩個Key似足講對白」，不過他亦有作出反駁，「其實冇天理／要翻唱巨人陳奕迅的歌」，更重提當年在《勁歌金曲》舞台上，與Eason合唱後被志偉評價「無得頂」及關心妍拎錯獎事件。

公道說句，當年澤仔一進軍樂壇就要與樂壇巨人陳奕迅合唱，緊張亦難免。

不知道網民認為Bosco唱歌有沒有進步，但他多年後，重提一件曾被瘋狂嘲笑欺凌的舊事，經過10年磨練，無懼再表演多一次，充滿底氣地唱出「唔係垃圾／唔該當我行過／掌聲支持贈我」、這份勇氣其實相當可畏，「我咁都肯唱現場／你話我傻／誰試過挑戰自己都明白／傻嘅唔係我」，即使目前實力未被認可，但只要敢試敢挑戰自己，終有一天可以圓夢，擁有一個屬於自己的舞台。

澤仔10年後再唱《K歌之王》，重提即使當年與Eason 合唱被幾百萬人奚落，仍沒有放棄音樂，以身作則，鼓勵大家勇敢追夢，令人動容。