【法證先鋒IV】拍完外景身形即縮水　湯洛雯：好得意又奇怪

TVB電視劇《法證先鋒IV》早前因「安心事件」要抽起黃心穎的戲份，改由湯洛雯（靚湯）頂上。而要補拍的戲份，靚湯與《法證先鋒IV》一眾演員到台灣取景拍攝，近日終於拍攝完畢，靚湯回到香港後隨即便投入其他工作。今天（11日）她與張秀文同場出席活動時候，明顯地見到她消瘦了，她解釋：「因為拍攝期間其實我冇點樣瘦，但拍完後就開始縮水，可能我身體知道我做緊嘢，佢就幫我儲存一啲脂肪幫我消耗工作嘅體能，所以拍完就即刻瘦，好得意又奇怪。」



靚湯表示雖然瘦了，但沒有上磅計算過瘦了多少，她說磅了壓力會很力。（陳順禎攝）

其實拍攝過程中靚湯直言是辛苦：「其實初初我唔慣，又咁密集式拍攝，都有啲驚，但最後習慣咗就好好多。同埋壓力唔係來自體能，壓力係來自對角色嘅了解各樣等等，所以就係擔心呢樣，不過後期上手就Ok。」

靚湯直言身型線條美是最重要。（陳順禎攝）

近期網民發起「力撐」TVB藝人的商演活動，全因為網民覺得近年TVB新聞部的報導偏頗。靚湯表示不擔心會影響到她的工作：「其實我唔會特別擔心，因為平時都係公司安排工作，咁安排咗就會做到最好。我都唔會特別擔憂呢件事，因為都擔憂唔嚟，平常心。」