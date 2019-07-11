具惠善雙下巴盡現自爆肥咗13KG　致肥關鍵原來是老公安宰賢？

韓國34歲女演員具惠善自2016年與小三歲的男演員安宰賢結婚後，少有現身熒幕。具惠善近年集中寫作及畫畫上，除舉辦自己的作品展外，亦發行多本小說。具惠善近日出版新書《眼淚是愛心的形狀》，出席發布會時大爆安宰賢縱容她的「幸福肥」，大派閃光彈。

具惠善的新書《眼淚是愛心的形狀》內，記載了自己的愛情故事，可是男主角並不是安宰賢，反而是具惠善20多歲時交往的前男友。不過被問到安宰賢會否介意，具惠善表示老公不但沒有介意，更覺得十分有趣。新書發布會上，具惠善不時放閃提起老公外，更講到結婚後一直無法減重的原因就是安宰賢。其實婚後的具惠善，已因脹爆而多次傳出懷孕的傳聞，她也坦言比起2009年拍攝《流星花園》時足足肥了13公斤！

具惠善近日出席新書發佈會，大爆自己重了13公斤。（ilyoseoul）

增重13KG後「幸福肥」的具惠善：

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具惠善話無法減重的原因與老公安宰賢有關？（IG/@aagbanjh）

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具惠善坦言一直也非常想減肥，可是婚後卻難上加難。她講到：「就是減不掉，以前都會覺得減肥十分輕鬆，但現在就是不知道為什麼減不掉。由於老公喜歡吃炸雞，我又不忍心扔掉剩下的，所以會全部吃清光。」算是另類放閃！雖然具惠善希望能夠減重5公斤，可是對比以前的照片，除了臉上一點「幸福肥」外，根本看不出她重了超過10磅。

2009年具惠善拍攝《流星花園》，其實與現在也沒有大分別。（劇照）

按圖回顧《流星花園》時期的具惠善：