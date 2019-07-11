百老匯抽傳起TVB黃宗澤廣告　同類型廣告上年仲落緊！

TVB近日被網民發起的杯葛行動搞到一身蟻！事源網民因對TVB新聞報道的手法感到十分不滿，於網上發起杯葛於TVB落廣告的品牌，嚇窒不少商家。在這兩三天，已經陸續有品牌於網上回應，指其公司會趁重考慮於TVB落廣告的策略。而早前無綫電視發言人亦指出，因最近經濟情況及政治事件，少數個別廣告客戶希望押後其宣傳計劃，或基於種種因素需調動廣告時間。

TVB發言人指，暫時對公司業務並無重大影響。

今日，又再有新品牌疑似於這個敏感時段先抽起於TVB的廣告，今次主角是百老匯。百老匯於今天早上放出一段黃宗澤「發夢之王」的廣告，而這段廣告卻只在網上發佈，根消息本身這個廣告應該會同步在TVB上播放，就如上年古天樂容祖兒的「今期流行」廣告，不過今日於TVB卻未見此段廣告。

百老匯找來黃宗澤惡搞自己唱歌。(facebook@百老匯)

根據其他傳媒報道，新發佈的黃宗澤歌曲MV是於網上播放，該公司於計劃廣告市場策略及平台時，十分尊重消費者意見。這個說法沒有否定是否於TVB抽起廣告，不過搵澤仔拍廣告，而上年又有落TVB，今次突然唔落又真係有啲奇怪！