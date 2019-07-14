【鄭秀文演唱會】星級舞者陳丹儀揭Sammi背後故事：佢超乎我想像

鄭秀文（Sammi）的第10個紅館個唱《#FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會》於12日正式開騷，幾個月來，Sammi都在密密準備，務求為大家呈現一個完美的舞台。

每場完美演出的背後，除了藝人的努力，更少不了一眾幕後工作人員的辛勤付出，而舞台上呈現出的精彩畫面，Dancer們絕對功不可沒。陳丹儀（Danie），一副小巧玲瓏的身軀中，隱藏着強大的爆發力，跳起舞來氣勢逼人，至今已經有12年舞蹈經驗的她，是一名專業的舞者以及排舞師，為眾多藝人包括鄭伊健、郭富城、側田、鄧紫棋（G.E.M.）、Sammi等擔任過Dancer以及排舞工作，亦是Sammi是次演唱會的Dancer以及排舞師之一。

Danie通過比賽入行，先做跳舞老師，之後再做演唱會Dancer：「我記得第一個帶我入行嘅前輩，係我比賽嘅時候，好似嗰次比賽攞個人第二名，佢問我有冇興趣喺Studio度教堂，咁我都願意試下，嗰陣時邊教邊學。」（陳順禎攝）

樂壇天后由零開始學煩悶舞步 Danie倍加尊敬

講起合作經歷，原來Danie是由Sammi的排舞師推薦，最初因為想上堂，所以Sammi通過助手聯絡她：「第一次見到佢嘅時候我好Surprise，Sammi同我講話佢想學跳舞，由零開始。」Danie直言好佩服Sammi，因為由零開始非常煩悶枯燥，不是跟音樂跳舞，而是最基本的舞步，但Sammi相當有決心，「佢話佢唔怕悶，但想做到最好。」

第一日上堂，Danie笑言自己很緊張，不過Sammi很隨和，讓她當自己普通學生一樣教，令她感到震驚是：「已經係一個天后級嘅藝人，反而想由零開始學一樣嘢，其實佢簡簡單單咁樣唱歌已經好多人睇，但原來唔係，佢係想追求更加好嘅嘢畀觀眾睇，所以我好感動，因為從來冇人同我講話佢想由零開始，一來好悶，二來練嚟練去都係嗰啲嘢，Foundation嘅嘢係最悶最眼瞓嘅，教完之後令我更加尊敬佢。」

通常做一個演唱會，至少會提前一個月準備，幾乎日日都排舞，而在這之前，Dancer們會事先排練好，Danie說：「譬如我可能做咗Artist個位先， Feel佢究竟舒唔舒服。因為佢係對住觀眾，個位係又要唱又要跳，係好辛苦，所以我要感受下究竟咁樣Work唔Work，我哋排晒，佢先嚟學。」Danie指藝人同Dancer就是互相影響的關係，Dancer們跳得好，就好似給藝人打了一支強心針，增添信心。（陳順禎攝）

佩服Sammi意志力驚人 Danie：不達目標不罷休

由去年6月開始，到今年演唱會之前，除了中途拍電影、做宣傳之外，Sammi一直都有同Danie學跳舞，她說：「佢得閒嘅話，一個禮拜可以上四堂，每次跳兩個鐘。佢會問我呢個禮拜邊幾日得閒，如果五日得閒，Mark晒五日，佢嘅毅力係去到咁強，所以我真係好佩服佢。」而在這一年學跳舞的日子裏，Sammi學習的全部都是基本功，沒有跳過一隻舞，枯燥程度可想而知。

「獅子座嘅人嘅特質就係意志力驚人」，這是Sammi在電影《夏日的麼麼茶》中形容自己的一句台詞。現實中的她，有過之而無不及。

Sammi是一位出名對自己要求高，不怕吃苦的藝人，她的成功絕非偶然！「佢真係好勤力」，Danie大讚道，「Sammi上堂之前會去做Gym、跑步，做一啲體能訓練。佢知道跳舞都需要力量，需要Muscle，會特別去做一啲Training。而且佢好集中，每一個Detail都想做到一樣。就算我而家可能跳六個鐘，我會嗌攰，但我問佢使唔使休息下，佢話OK，唔使，可以再嚟，我好欣賞佢嘅毅力。」同時，Danie亦透露Sammi為演唱會排舞的一些細節：「我見佢上兩個鐘頭，除咗中間飲幾啖水，佢都冇休息，原來佢為個演唱會可以咁努力，或者會拍片，睇下自己邊啲位跳得唔好，（跟住）再練習、再拍片，練到佢嗰日target到咗，今日做得好，咁樣先至完。令我自己都有啲慚愧，呢樣嘢都係我最近喺Sammi身上學到嘅。」

有留意Sammi動態的網友應該都見到，自4月開始，她已經開始排舞，不過Danie解釋道，4月只是一個Warm up，因為演唱會要做好多準備：「佢要錄音，同Band rehearsal，又要同Dancer rehearsal，跟住自己又有服裝等等嘅問題，所以完全進入狀態嗰個Mode，係要完全唔思考嘅。」（陳順禎攝）

穩坐天后位仍不停進步 Danie稱Sammi是最特別的藝人

出道近30年的Sammi一早已經名利雙收，在樂壇擁有舉足輕重的地位，次次開演唱會更是一票難求，但她仍在不斷進步，想必這也同她的「好奇心」有關，Danie說：「因為有好奇心你先至會去問，或者再去執着嗰個動作，會再想做得好啲。所以Sammi會問『點樣我可以做得好啲呢？』」

雖然Danie接觸的藝人不算多，但在她眼中，Sammi是對自己最有要求、有毅力，以及非常好學的一個藝人：「佢好學個程度已經超乎我想像，即係以佢嘅地位、名氣，同埋佢所擁有嘅嘢，佢根本唔需要咁做，但係佢會願意咁做，所以我覺得呢個已經係超越一個天后級有嘅嘢，真係好好，佢係最特別嘅一個，想所有嘢做到最好！」

Sammi今次的演唱會約有35名Dancers，總共用了兩個月時間排舞，每日最多會練習八小時左右。Danie負責最後一部份，差不多花了兩個禮拜時間編排，教完Dancers再教Sammi。（陳順禎攝）

原本學中國舞出身的Danie，受到《對你愛不完》與《Para Para Sakura》的舞蹈影響，便對跳舞產生了濃厚的興趣，「嗰陣時就覺得我真係想學跳舞」，於是在07年，她正式接觸街舞，短短兩年時間便開始教班，如今在舞蹈界也小有名氣，不少學生特地前來向她學習。

為了出國深造，Danie曾利用讀書時的假期去做多份Part-time，包括麥當勞、派傳單、茶餐廳侍應等，「我知道我屋企人可能覺得我係去玩嘅，所以佢哋唔會資助我去，我用咗一個月時間返麥當勞、派傳單，夜晚返茶餐廳，儲咗一筆錢，之後再去跳舞。」（陳順禎攝）

家人從未資助跳舞學費 中六決定以跳舞為事業

然而，在老一輩的眼中，跳舞只是一種興趣，是為了「玩」，並非正職，所以初期Danie也受到家人的反對：「我媽咪係完全冇資助過我去跳舞嘅。」一路以來，她由自學，到找老師，再參加比賽、贏獎學金等，用行動證明自己。

但在讀中六時，Danie幾乎停止了跳舞，打算讀完中七之後考大學，媽媽想讓她以後做護士。不過，自問已經好用心讀書的她，得到的成績卻不理想：「嗰年我係放棄跳舞嘅，咁有一日就問自己，究竟我自己想要咩呢？係咪真係想做護士？嗰陣時我個心裏邊就同我自己講我想跳舞，所以我中途就放棄咗，之後就出嚟跳舞。」也是那時，她決定以跳舞作為事業。漸漸地，媽媽見到她的努力，也由原本的不贊成，變作愈來愈支持。

已經教學10年的Danie，心態上面也由「滿足自己」，轉變為「點樣去滿足學生」，她坦言：「一開頭我想排一隻舞係我好鍾意，我好想呢一個作品會得來讚賞，或者Make some noise咁樣，但係而家教得越多，我個責任感就係喺學生嗰方面諗得多啲，而以前係諗自己多啲，呢個係我咁多年來最大嘅成長，嗰個使命感再大咗。」（陳順禎攝）

首次Casting失敗後努力比賽 終遇Sunny Wong賞識

「其實做跳舞呢行，好多人都係做表演、Dancer，之後先至做老師，又或者兩邊一齊，但我唔係嘅，我啱啱入行係做老師先嘅。」Danie相信，每一位舞者都有夢想去紅館，自己亦如是。六年前，她第一次參加郭富城演唱會的Casting，結果失敗了，「咁我就知道，原來我個能力喺出邊係未到，所以我繼續努力，嗰陣時我淨係諗到個方法，就係係咁比賽，同埋Join啲公開嘅比賽，等多啲人識我，或者等啲排舞師見到我，見到幾年前同嗰陣時嘅我係唔一樣，咁原來真係得嘅。」而Danie的這位伯樂，就是城城的御用排舞師Sunny Wong，機會是留給有準備的人，「佢見到我進步，就叫我去佢間公司度做第一個騷。」

2016年，郭富城舉行「舞林密碼世界巡迴演唱會」，Danie再度參加Casting，「咁嗰次就中咗！」證明自己進步了。Danie的第一個騷是古惑仔《歲月友情演唱會》，她直言，那時就不停比賽，雖然輸好多，但都有贏的時候，當時的心態就是希望有人看到自己的成長同進步，事實證明，她的努力沒有白費。（陳順禎攝）

G.E.M.演唱會由朝選到晚 Danie分享Casting經驗

通常香港的演唱會，大部分都是排舞師找Dancers，抑或Casting，而後者的過程，對舞者來講是一個很大的考驗。Danie也有過幾次經歷，第一次是郭富城，當時是有位老師會教跳舞，之後要跳出那些Step，但最後她以失敗告終；第二次依然是郭富城，不過是跳自己的舞蹈，Danie便輕鬆獲勝。而印象最深的，要數兩年前G.E.M.的Casting。當時有來自世界各地的過百名Dancers，由早上選到夜晚，可謂過五關，斬六將，「嗰次係我試過最耐嘅Casting」，Danie續指道：「第一次是跳排舞師教嘅Step，淘汰一半；然後再教第二隻，又淘汰一半；跟住跳返第一隻舞、再揀人，再Freestyle，又跳返第一隻舞，之後再影相……」整個過程相當繁複，Danie總結出的經驗就是：「Casting記憶好緊要，同埋臨場發揮，以及處理心理壓力（的能力）。」

跳舞對體能來講，是一項很大的挑戰，也是一個食「青春飯」的行業，Danie坦言自己入行時已經知道這樣的情況，她自認跳舞這行是有一個高峰期，但之後都會跌下來。一來年紀大，或者特別是女性，要結婚生子；二來競爭激烈，年輕的時候最有本錢。雖然隨着年紀的增長，會伴隨一些影響，不過Danie並不擔心：「我哋可以轉型，可能未必係咁前線嘅工作，好似表演者，我哋可以做幕後，或者仲可以教學。」（陳順禎攝）

每個人在通往夢想的道路上，從來都充滿着荊棘，那些傷口或已癒合，或被衣衫遮蓋，呈現在大家眼前的，是完美無缺的一面，背後都有一段不為人知的故事。成功來之不易，但最重要的是找到心中的方向，堅持自己，做好準備，把握機會，相信終有一日，所有的付出都會得到回報。

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